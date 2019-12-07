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傷心爸媽安葬兒子「突然聽到哭聲」！意外救出被活埋4天大女嬰

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▲▼印度4天大的女嬰遭到活埋，幸運被救出。（圖／翻攝自7news）

▲印度4天大的女嬰遭到活埋，幸運被救出。（圖／翻攝自7news）

記者錢玉紘／綜合報導

印度北方邦（Uttar Pradesh）一對夫妻日前因為兒子夭折感到傷心，於是到村子外替孩子挖了墳墓，沒有想到意外發現一名被活埋的4天大女嬰，立刻送醫。這起事件引起全球關注，經過兩個多月的治療，小女嬰終於恢復健康，並且很快會有新的家庭。

這起事間發生在今年10月10日，一對夫妻因為兒子在醫院病亡，便在村子外找地方挖墳墓，當他們開始挖地的時候，突然聽到一陣哭聲，往下挖了大約90公分之後，發現竟然有個小女嬰被放在陶罐裡面，遭到活埋，他們趕緊把罐子拿出來，墓園的管理員也立刻報警。

醫生史嘉納（Alka Sgarna）提到，小女嬰身上有細菌感染，且只有1.5公斤重，還染上了呼吸道疾病，目前正在醫院的加護病房接受治療，需要靠呼吸器維生。BBC報導提到，經過兩個多月的治療和細心照料，小女嬰已經完全復原，目前由社福設機構照顧中，很快就會被領養。

史嘉納提到，小女嬰被活埋的地區相當偏遠，預估遭到活埋的時間是在被救出來的4到6小時前，目前已經在追查女嬰的父母是誰，可能會以謀殺以及遺棄兒童等罪名起訴。

性別不平等的現象在印度非常普遍存在，許多人明顯比較偏愛兒子，導致每年都會有數百萬個「不想要」的女孩被家人遺棄，在聯合國開發計劃署（UNFP）的年度報告中，印度的不平等指數在151個國家裡面排名130。

當地非營利組織「拯救印度孩子」（Save The Children India）在2018年的報告也指出，殺害女嬰的「野蠻作法」還普遍存在於印度社會中，「這是一個不安全的社會，特別是對女孩來說，而且來自貧窮家庭的女孩更容易成為受害者，會面臨各種形式的傷害，例如虐待、騷擾、家暴或是性侵等等」。

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