馬爾地夫欠中國「427億」還不起！　尋求外交解決重組債務

▲馬爾地夫跟中國借了427億台幣的巨款，現在還不出來尋求外交解決。（圖／取自免費圖庫stocksnap）



記者林彥臣／綜合報導

馬爾地夫在今年4月國會選舉當中，由馬爾地夫民主黨（Maldivian Democratic Party，MDP）取得壓倒性勝利，拿下國會超過2/3席位，其中一項重要政見就是要調查前朝大幅向中國舉債，使國家陷入財政困難，現在統計出來總共負擔約14億美元（約新台幣427億元）的債務，這對人口34萬的馬爾地夫而言，確實相當龐大的負擔。

環礁島國馬爾地夫幅員雖小，卻處於戰略重要位置。親中國的馬爾地夫前強人總統雅門（Abdulla Yameen）在任5年內大量依賴北京金援，繼任的執政黨則指控中國在馬爾地夫掠奪土地。去年底卸任的雅門今年11月已因貪汙罪被判處5年徒刑，並處以500萬美元罰金。

馬爾地夫外交部長夏希德（Abdulla Shahid）6日表示，由於前政府向中國大量舉債，卻未預備充分還款規劃，使得馬爾地夫面臨償債困難。因此新政府正尋求「外交」解決方式，盼重組積欠中國的債務。

馬爾地夫外長夏希德（Abdulla Shahid）表示，中國是大方的金援國，但馬爾地夫政府向中國的直接借款及政府擔保國有企業向中國的貸款總額，合計已達約14億美元（約新台幣427億元），對人口僅34萬的馬國是龐大負擔。

夏希德在斯里蘭卡首都可倫坡訪問時表示，「（雅門領導的）前政府借貸規模不合理，造成我們陷入困境。但我們可透過外交方式解決，或許未來能夠債務重組。我正和中國政府聯絡，我有信心我們能獲得外交諒解。」

夏希德此行和斯里蘭卡新任兄弟檔領導人總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）和總理馬辛達（Mahinda Rajapaksa）舉行會談。馬辛達上回在2005至2015年執政擔任總統期間，也向中國大量借貸。

▲斯里蘭卡政府將南部「漢班托塔港口(Hambantota Port)」租借給中國99年，引發印度軍事上的擔憂。



斯里蘭卡前任政府在2017年12月將南部漢班托塔港（Hambantota Port）租給一家中國企業長達99年，因政府為了興建這座虧錢的港口向北京舉債14億美元，卻無法償還利息。

新總統戈塔巴耶曾公開表示，他反對將這個戰略性國家資產交到中國手上，並希望能重談交易。但他未提供更多細節。

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