「美中協議近了」！庫德洛：若條件不好　川普隨時準備退出

▲白宮顧問說，川普政府隨時準備退出中美貿易協商。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）6日表示，美國和中國已經「接近」達成貿易協議，但假如美國政府沒有獲得期望中的條件，川普總統仍然隨時準備好退出談判。

庫德洛接受CNBC頻道節目專訪時表示，川普已經多次表示，如果協議內容不理想，或是有關防止未來侵權行為的執法程序不佳，美國不會就此妥協，「我們將會退出」。庫德洛引述川普的說法，「如果我們無法獲得強制執行和保證，我們不會前進。」

庫德洛又說，「協議已經近了，可能比11月中旬時還近」。他說，雙方代表層級重新會談，進行建設性對話，「實際上我們已經接近尾聲…沒有預設最後期限，但12月15日仍決定是否取消關稅的重要日期。」

美國政府預定於12月15日對價值1650億美元的中國進口商品加徵15％關稅。美中雙方現階段談判目標為先達成「第一階段協議」。川普5日曾表示，華府與北京之間的協商進行「非常順利」；他補充說，近期即將實施的關稅措施可能有變，但又稱雙方並未對此展開討論。

《華爾街日報》（WSJ）5日報導，有關中國採購美國農產品的數量，美中雙方目前尚未達成共識。

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