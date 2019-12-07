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2020前景光明！法人一致看好台股表現　重點都在這些產業

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▲▼台股受到美股大漲激勵，11/5一開盤就上漲，盤中再創波段新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股明年表現備受看好。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

距離2020年僅剩下不到一個月，對於明年台股走勢，法人大多維持樂觀看待。在資金寬鬆、景氣仍持成長、台商回流效益，以及5G通訊發展對台灣電子產業帶來的利多等種種因素支撐之下，法人預期台股明年高點將落在12,400~12,800之間，而群益團隊則表示，在樂觀狀況下，台股將有機會挑戰13,000點

在全年走勢部分，法人大多預測高點將會落在上半年，第三季表現較為疲弱，第四季則反彈。

請繼續往下閱讀...

統一投顧董事長黎方國表示，2020年許多波動性因子都可望有轉圜「利多鈍化、利多重現」，全球景氣預測被上修，明年殖利率倒掛問題也能隨著市場信心面恢復而解除。此外，中美貿易戰將會分別進行三階段協議，川普為了連任，不會將貿易戰拖延至大選之後，並且可望釋出利多政策；在資金面部分，也預期資金寬鬆環境將持續。

黎方國認為，綜上所述，明年上半年行情很好，可說是「萬里無雲」，建議投資人要趁此勢作多。到了7月，美國民主黨正式提名與川普競爭的候選人之後，預期資金會開始「落跑」，美股開始走跌後，也將會影響台股下半年走勢表現。

▲▼iPhone SE。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 天風國際分析師郭明錤預測蘋果明年會推出iPhone SE 2，圖為iPhone SE。（圖／達志影像／美聯社）

在投資布局方面，黎方國認為，明年iPhone除了9月會推出旗艦新機iPhone 12系列之外，3月也將更新各界引頸期盼的iPhone SE 2平價機款，因此蘋概股明年會很有機會

5G在明年也是多家法人重點關注的題材，5G建設明年進入成長爆發期，5G手機產量也預估能達1.5至2億，受惠明年5G發展，效益也擴散到包括PCB、PA、LTCC及散熱等相關產業，電子、半導體等產業前景樂觀。

此外，明年科技股還有幾個亮點，施羅德基金經理人詹祖光表示，NVIDIA明年將推出新GPU、Intel明年也會推出新CPU，對於筆電、PC、電競會有刺激作用；三大遊戲廠商包括XBOX、Sony、任天堂都會推出全新改款遊戲機，新技術也會伴隨出現。另外是LED，明年APPLE的高階機種將改用MINI LED做顯示器的背光源，達到顏色對比更鮮明、更省電的效果，這些大部分都是台廠幫忙製造代工，前景看好。

科技股仍是撐盤中堅，但金融股、傳產股也有搭配效益，兆豐投顧看好傳產見底反彈的題材，包括汽車零組件及原物料龍頭產業塑化類股；而風電產業在政策面大力加持下，可望進入實質出貨的成長期，也是傳產的重要亮點。

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