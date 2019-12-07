瘋電影／改革好萊塢　好萊塢影業影響全世界

文／賴賴

瘋言瘋語：

好萊塢男女不平等的問題和社會歧視膚色、種族問題，直至目前有些許改善，但仍微乎極微，看美國總統川普能夠當選即知美國社會的普世價值，而我們幾乎都是看好萊塢電影長大的，不知不覺的被灌輸的物化女性以及女性在男性之下的印記，直至今日沒有改變，尤其是亞洲文化更是如此，所以在看這部紀錄片的同時，也不斷審視自己已成型固化的思維，確實有七成以上認同被男性社會操控的價值。

在紀錄片中許多好萊塢一線女藝人，提供自身經歷，或是提出建設性建議，16歲的Chloe Grace Moretz被要求放胸墊， 瑞絲薇斯朋直接開電影公司，拍女性電影，梅姨一針見血的指出，要解決好萊塢男女工作分配不均問題，只有製片和編劇有足夠的女性工作人員擔當才有可能，而這個長期被異性戀白人男性壟斷的工作項目，如何在男權高漲的好萊塢工業裡，平衡女性腳色，紀錄片的意義便是透過政府立案來保護。

電影告訴我們的影響，深遠到下一代，童年時從未有任何人說胸部必須大，女生才是美麗，但曾幾何時，包括現在在綜藝節目上，女星總是把大胸部和細腿拿來做話題，媒體也總是品頭論足的討論女藝人身材，這些錯誤價值觀，導致醫美的普遍性，錯誤價值觀無限放大的結果是，女性不斷被物化，但女性本身卻不自知。

環顧我們的成長經歷，所有的公主最後都以嫁給王子為幸福依歸，所有的公主都沒有媽媽，是不是因為編劇不知道怎麼寫媽媽，而所有的好萊塢女性腳色，多半都得坦胸露背秀美腿，英雄多半是男生才能救世界，女生的理性被任性取代，傻傻的女孩才是票房保證，專業的職場女性電影微乎極微，而只要推出必大賣，但是大賣並不代表會被重視，放眼MARVEL英雄電影，每集都集中了高度資金，一次比一次精彩，但是迪士尼這麼賺錢的金雞母艾莎，仍未被等同對待。

並非女性工作人員的能力比較差，而是在於不平等的工作機會下，女性並沒有同等機會去成長，所以一但經驗不足失敗就沒有下次機會，而這些都不是冰山一角，而是已經幾十年來的問題不被解決，放觀亞洲環境，似乎只有日本有此男性問題，而台灣韓國這部分的女性專業有一定的知名度及認同，所以小朋友還是多看台灣作品吧。



片 名：改革好萊塢

英文名稱：This Changes Everything

類 型：紀錄片

上映日期：2019-11-22

片 長：96分鐘

導 演：湯姆唐納修(Tom Donahue)

演 員：梅莉史翠普(Meryl Streep) 、 娜塔莉波曼(Natalie Portman) 、 凱特布蘭琪(Cate Blanchett) 、 潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain) 、 吉蓮安德森(Gillian Anderson) 、 梅莉莎托梅(Marisa Tomei) 、 瑞絲薇斯朋(Reese Witherspoon) 、 柔伊莎達娜(Zoe Saldana) 、 吉娜戴維斯(Geena Davis) 、 羅莎道森(Rosarios Dawson) 、 莎朗史東(Sharon Stone) 、 海瑟葛拉罕(Heather Graham) 、 拉西達瓊絲(Rashida Jones) 、 克蘿伊摩蕾茲(Chloe Grace Moretz)

國 家：英國

語 言：英語

發行公司：本萃電影



劇情大綱

當性別平權不再是口號，我們終於找回聲音。



男性在現今好萊塢電影圈佔了多數，導演、編劇、製作人……同工不同酬、男性凝視，時常也都可以聽見許多女性針對種種不平等現象所發出的抗議聲。



在數百個故事和壓倒性數據的支持下，導演湯姆唐納修透過鏡頭帶出了幾十年來好萊塢女性在鏡頭前後遭受到的歧視及排擠。



梅麗史翠普、吉娜戴維斯、凱特布蘭琪……等眾知名女星紛紛現身說法，大談光鮮亮麗後的潛規則。她們攜手挺身而出，但世人是否能正視問題所在？是否能因此改革好萊塢？

▲被要求放胸墊的16歲克羅伊，不懂為什麼？

▲每個好萊塢女藝人，都有切身經驗。

▲這麼多位優秀的好萊塢女導演，卻沒有工作機會，必須走上街頭抗爭。

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