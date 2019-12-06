南韓發起「母子保健援助」　擬透過世衛組織供北韓「500萬美元」援助

▲南韓總統文在寅執政以來，3次透過國際組織向北韓提供人道救援 。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

南韓政府6日舉行第309次南北（韓）交流合作促進協議會會議，並審議通過向世界衛生組織「北韓母子保健援助計畫」提供500萬美元方案，相關預算將從南北合作基金中撥用，儘管有人提出在北韓軍事緊張加劇的情況下，予以援助並不妥當的觀點，但南韓統一部對此回應，政府堅持對北韓人道主義援助與政治無關的基本立場。

南韓聯合新聞通訊社指出，這筆款項將用於評估北韓產科兒科醫院及醫科學院進行醫療教育培訓，以及應急所需的手術裝備等。

據聯合國兒童基金會（UNICEF）2017年發布的資料顯示，北韓不滿5歲兒童死亡率為千分之9，將近是南韓的5倍，其中44％的死亡發生在嬰兒出生後一周內。

2015年世衛組織發布的統計也顯示，每10萬名北韓婦女就有82人因妊娠病死於孕產期，這個數據是南韓的7倍多。

南韓統一部表示，世衛組織一直與南韓政府討論重啟2014年停擺的這項計畫，並已與北韓充分討論相關事宜。南韓政府將儘早辦理相關程序，期待這個專案能降低北韓嬰幼兒和產婦死亡率。

南韓衛生部也呼籲，世衛組織必須採取必要的行動，讓北韓能夠在聯合國中獲得豁免權，以利在北韓的人道救援工作能夠順利進行。

這是文在寅政府成立以來第3次透過國際組織有意向北韓提供援助。2017年9月，南韓政府透過世界糧食計畫署（WFP）和聯合國兒童基金會，為援助北韓嬰幼兒和孕婦等弱勢群體的計畫提供800萬美元，今年交付這筆款項。

今年6月南韓政府透過世界糧食計畫署向北韓提供5萬噸大米，並匯款約1177萬美元，但是北韓拒絕接受南韓的援助。

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