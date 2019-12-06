新光金公主分享與柯文哲討論人生重大決定　吳欣盈：要就做到最好

▲民眾黨不分區立委提名人吳欣盈。（圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

民眾黨不分區立委被提名人蔡壁如、吳欣盈今（6）日接受廣播節目《POP撞新聞》專訪，主持人黃暐瀚一開始就問吳欣盈，被稱為「新光金大公主」是否會不高興，吳欣盈對此表示，「不會不高興」。

民眾黨不分區立委名單一出來，立刻成為引人注目的焦點，被問及參選理由時，吳欣盈指出，目前任職新光人壽副總經理，負責戰略發展部，同時也是新光人壽慈善基金會執行長。她認為，無論哪一個職位，都是專業代理人，服務的精神都是一樣的，「Every vote counts, every customer counts」。

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蔡璧如也在節目中分享，吳欣盈與台北市長柯文哲討論參選過程，當初準備討論不分區立委名單時，吳欣盈秘書打電話到市長辦公室，希望能安排會面，討論她人生的重大決定，正式接觸後立刻表達自己從政的意願。

蔡璧如說，柯文哲聽到當下第一個反應是認為吳欣盈在開玩笑，隨口說一句團隊早上7點有晨會，有辦法這麼早起嗎？吳欣盈推掉國外出差行程，隔天準時出現在晨會，接連3天到市政府報到，事後還寄一份長達4、5頁報告，提供智慧城市、智慧醫療等建議。

吳欣盈列為民眾黨不分區第7名，並非是安全名單之內，她認為，「對我是很好的人生歷練」，100年前女性是不能投票，也沒有參政權，如今21世紀，不僅有機會投票，甚至還可以從政，因此「要做就要做最好，不然就不要做」。

面對民眾提問選上後，是否會辭去新光人壽副總一職，吳欣盈說，「我愛台灣也愛新光，這是一個困難的選擇，一定會為這2件事做最好的打算，也會去調整，同時也要法令上的核准，如果有機會再來討論。」此外，她也提及，立法院也有許多人，自己開公司當老闆，同時也有立委身燜，大家並沒有質疑，反而她參選的時候，外界都會相當好奇，不過新光人壽組織完善，且有專業經理人，這並不是一個人一夜之間就可以做到的。