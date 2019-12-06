台新金董座吳東亮帶頭點亮聖誕樹　員工浪漫求婚共譜幸福樂章

▲台新金董事長吳東亮出席今年台新金控聖誕點燈活動。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

一年一度的聖誕節即將到來，不少人期待與家人、情人一起享受浪漫氛圍。台新金控今（6）日在台北市仁愛圓環旁的總部點亮今年的聖誕樹，台新金董事長吳東亮帶領倒數讀秒，並齊喊「點亮幸福」，數百支聲控螢光棒共同點亮首座巨型傳愛互動聖誕樹，周邊的幸福拱門、3座禮物盒等大型聖誕佈置物也同時亮起璀璨的燈飾，營造出浪漫、溫馨氣氛的聖誕節。

台新金今年聖誕樹有別以往改走數位風，特別結合數位科技，打造高16米具互動功能的巨型聖誕樹，並規劃讓民眾掃描聖誕樹旁的QR code，完成「卡得利CARDaily」下載，即可選擇並啟動包含「聖誕快樂（Merry Christmas）」、「嫁給我（Marry me）」、「生日快樂（Happy Birthday）」共3種版本的聖誕樹圖樣，讓今年的聖誕裝飾更具可看性與話題性。

請繼續往下閱讀...

▲台新金聖誕點燈活動現場，一名男生向任職於台新銀行的女友求婚，在吳東亮及現場數百位民眾見證下求婚成功。（圖／記者湯興漢攝）

台新金董事長吳東亮在致詞時表示，台新金每一年都希望藉由不同的聖誕主題佈置為台北市增添聖誕的歡欣氣氛，今年呈現給民眾的聖誕樹，特別運用互動式的設計，可藉由選定的聖誕樹圖樣向另一半或親友表達愛意、傳達祝福，因此，特別將今年的聖誕佈置主題定調為「認真相伴」，也意味著公司將始終以認真的態度做為大家的「智慧好夥伴」。

值得一提的是，今天台新金的點燈活動出現一段插曲，在員工示範操作啟動「嫁給我（Marry me）」的聖誕樹圖樣設計時，現場突然傳來一陣動人的歌聲，一位年輕男生唱著情歌、帶著一束氣球走到聖誕樹前方，向在場任職於台新銀行的女友求婚，現場歡呼聲不斷。

台新金指出，這對戀人緣起11年前，當時兩人都還是台新銀行的工讀生，在工讀的過程中相互扶持，從相識、相知到相惜，而男方感性的情感表達，透露出一段堅定美麗的愛情，最後在吳東亮及現場數百位民眾的共同見證下，求婚過程完滿落幕，也為今年台新金控的聖誕點燈活動帶入另一個高潮，譜出一段幸福樂章。

▼台新金董事長吳東亮。（圖／記者湯興漢攝）