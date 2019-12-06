YouTuber網紅阿滴違反勞基法　遭北市勞動局開罰4萬

▲YouTuber阿滴。（圖／記者屠惠剛攝）

記者余弦妙／台北報導

台北市勞動局5日公布最新違反「勞基法」事業單位名單，這次被開罰的事業單位共計有109家，其中除了累犯南山人壽外，更有知名YouTuber阿滴英文也名列其中，因違反勞基法而遭到北市勞動局開罰4萬元。

根據北市勞動局公告資料顯示，阿滴教育股份有限公司，因違反勞基法出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止；未使勞工每7日中有2日為休息，其中1日為例假，1日為休息日等，共計被開罰4萬元罰鍰，對此，北市勞動局科長陳昆鴻指出，這家事業單位為初犯因此按規定各開罰2萬，共計4萬元。

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對此，阿滴工作室回應，針對勞工出勤紀錄為至分鐘這點，目前已經進行改善，已更改為手機電子化系統讓員工進行打卡作業，也讓員工在打卡上變得更加便利。

另外，針對員工連續工作7天這點，阿滴工作室也表示，的確有兩位員工面臨這樣的情況，但這屬於特例，因為當時舉辦展覽才導致員工出現連續上班7天的情況；不過他也強調，自己是看了勞基法的相關規定後，認為可以讓員工在例假日出勤，事後再給予補休、加班費，這樣的處理方式並不違法，但實際情況並不然，事後還是被勞動局開罰。

阿滴工作室強調，由於是不熟法規才會出現這次的錯誤，深感遺憾，目前已經都根據法規進行改善。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，根據勞基法第36條規定，勞工每七日中應有二日要休息，其中一日為例假，一日為休息日。雇主不得在例假日要求勞工出勤，但如果因特殊情形，如颱風天搶修等情況必須給予勞工補休及加班費，但這也是僅限在由工會向雇主提出7休1例外彈性才行，若是沒提出的事業單位，讓勞工連續工作7天都是屬於違法行為。

阿滴本名為都省瑞，目前為台灣知名YouTuber，Youtube頻道以教英文為主，目前阿滴英文的訂閱人數來到242萬人。

▲ 阿滴遭北市勞動局開罰，點圖可放大。（圖／取自北市勞動局官網）