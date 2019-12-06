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等公車、坐捷運也可以辦貸款　華銀數位銀行新增10項功能

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▲▼ 華南銀行。（圖／記者李鍾泉攝）

▲ 華南銀行。（圖／記者李鍾泉攝）

記者吳靜君／台北報導

為了讓民眾享受數位金融的便利，華銀首創客戶不用臨櫃，就可以在華銀官網線上申請專區，申請網銀非約定帳戶，除此之外，華銀今（6）日表示，12月起新增10項線上申請服務，提供民眾便捷數位金融環境。新增的10項功能與業務，包含存款3項、財富管理1項及貸款業務6項。

存款方面包含，線上申請網路銀行非約定轉帳功能；線上申請晶片金融卡非約定轉帳功能；線上申請約定非同一統一編號的約定轉入。

請繼續往下閱讀...

財富管理則是開放線上同意或終止組合式商品推介服務。授信貸款方面，則是開放新戶線上成立貸款契約；線上申請設及保證人及原抵押權範圍內的增貸；線上取得保證人同意查詢聯徵中心信用資料及以及與保證人線上成立保證契約。

線上取得企業戶同意查詢聯徵中心信用資料；既有信用卡戶貸款契約成立的核驗身分安全設計機制，新增生物特徵方式辦理；個人購屋貸款之擔保物提供人，同意借款人於原購屋貸款額度內新增貸款的相關意思表示，可採硬體憑證簽章方式辦理，以符合書面同意的規定。

華銀表示，該行優先開發客戶較常使用的轉帳功能，讓客戶可線上申請非約定轉帳，另外為滿足客戶融資貸款所需，提供個人線上申請房貸、信貸，只要文件資料齊備，在營業時間內核准後，可立即通知對保撥款，讓客戶從申辦、對保到撥款，都不需要跑銀行，輕鬆解決借款人的資金需求。

甚至在等公車、搭捷運時，利用手機就可輕鬆完成借款，讓以往繁瑣耗時的貸款手續，變得既簡單又有效率。

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