11家國銀海外聯貸驚傳踩雷51億　國泰金未參貸...總座李長庚提3點分析

▲國泰金控總經理李長庚。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

11家國銀參與上海國儲聯貸案驚傳踩雷51億元，外界關注哪些銀行面臨呆帳風險。國泰金控總經理李長庚今（6）日對此指出，國泰世華銀行並未參貸，同時他也提出3點分析，要留意是屬於個案，還是系統性風險。

國泰金控總經理李長庚今天出席「2019 CFP／AFP授證典禮」後受訪時指出，經查後，國泰世華銀行並沒有參貸。不過國人應從長遠的角度來看，也就是歐美大行歷經100、200年淬鍊後，才成就如今的管理能力，坦白說也是繳了很多學費，「我們是後起，當然希望少繳學費，能夠成長到跟他們一樣好」，只要不要傷筋斷骨，在學習過程中繳一些學費也是可以接受的。

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李長庚表示，若是要求銀行零呆帳、零逾放，最好的方式就是不要放款，因此不要從單一個案來看，「國外大行繳了很多學費才有今天的規格，台灣銀行在學習過程中也要給一定的容錯空間」。

再者，李長庚指出，這次聯貸案主辦是國外大行，顯見國外大行也有需要提升的所在，因此國銀也要提升風險管理的能力；第三是在參貸過程中，國外大行的資訊揭露，D.D.（盡職調查）是否有落實，必須要從中了解。

李長庚認為，若國外大行D.D.有確實，也是國銀自身的決定，就是所說的繳點學費然後成長，且歷經一段時間後，透過錯誤嘗試、案例分享，大家一起成長，也有助於國銀在海外發展上，可以越來越少碰到問題，無論是風險管理能力提升，或是做案子的能力提升，「這將是一個越來越好的良性循環」。

李長庚也提及，不要從單一個案來看，應從整體行業發展來看，過去國泰也曾踩過雷、被倒帳過，但重點在於要能從中學習、壯大自己。

至於大陸企業聯貸案未來是否會不斷暴雷，他則說，在經濟循環過程中，景氣往上走、呆帳就會減少；反之景氣往下走、呆帳就會增加，因此大陸經濟放緩，有些公司資金調度較緊，就會出現較多的逾放，若是個別逾放可當成繳學費，不過若是系統性風險就要擔心，通常系統性風險產生就是金融風暴，所有銀行都難以置身事外，例如美國發生金融海嘯，儘管台灣銀行沒有參與，但也受到影響。

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