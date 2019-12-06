全球風險升溫　日圓成最佳資金避風港

▲ 富蘭克林股票團隊副總裁葛蘭．包爾（Grant Bowers，左）、全球宏觀團隊經理人維克．阿胡亞（Vivek Ahuja，右）。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

全球步入極低利率環境，富蘭克林坦伯頓全球宏觀團隊指出，這種環境導致投資行為過度追逐風險，也造成金融資產價格扭曲，值此情境，愈是彰顯固定收益資產配置靈活度的重要性；此外，全球宏觀風險增加，也彰顯避險資產配置的重要，具良好防禦風險能力的日圓便成最佳避風港。

富蘭克林坦伯頓全球宏觀團隊經理人維克．阿胡亞（Vivek Ahuja）表示，全球低利率帶動今年股債行情，市場風險卻也悄然成形。當前風險包括美國殖利率回揚與貿易衝突未歇、地緣政治事件持續，民粹主義、政治對歭對經濟政策造成負面衝擊等全球宏觀性風險，將大大壓縮各國政策因應空間，也更彰顯固定收益資產配置靈活度的重要性。

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此外，全球宏觀風險增加，彰顯避險資產配置的重要，舉凡有經常帳盈餘而累積外匯收益，繼而有配置於海外資產的實力、成為國際的淨債權國家，其貨幣往往能扮演安全避風港的角色。

據團隊分析，居全球第三大交易貨幣且政局較為穩定的日圓，在過去數次的市場恐慌中，作多日圓甚至有高於美國公債的回報，相對具防禦風險能力；另外，挪克朗和瑞典克朗則有財政盈餘與政局安定作靠山，可作為因應歐洲動盪很好的解方。

在新興市場方面，因當地公債殖利率相對較高，在低利時代別具吸引力，像是迦納、巴西、墨西哥、雙印（印尼、印度）等，再適度加入貨幣避險策略，例如放空澳幣等，以降低整體新興市場曝險，便有機會獲取超額報酬。

富蘭克林全球宏觀團隊以四大操作策略因應新興市場風險，包括放空策略：美國長天期公債維持負存續期間；作多安全避風港資產（日圓、挪威克朗和瑞典克朗）；保有資金等待低接的進場機會以提高現金部位、維持高流動性；精選新興國家資產，防禦貿易紛爭與潛在利率風險。

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