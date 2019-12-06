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友達頤康搶攻銀髮商機　總經理葉俊正看好明年營運翻倍成長

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▲友達,友達頤康,總經理葉俊正,台灣醫療科技展。（圖／記者姚惠茹攝）

▲友達頤康總經理葉俊正。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

友達（2409）旗下大健康事業子公司友達頤康，今年首次參與台灣醫療科技展，展出旗下三大智慧醫療產品線，總經理葉俊正今 (6) 日表示，目前醫療新創剛起步，首波鎖定銀髮照護商機，主要以兩岸市場為主，看好龐大市場規模有助於未來兩年營運翻倍成長，並在3年後開始指數型成長。

葉俊正表示，目前友達頤康的大健康事業仍在起步階段，兩岸員工不到50人，並在今年下半年才前進中國大陸市場，並以ERP（企業資源規劃系統）智慧資訊系統為核心，讓機構管理系統化，運用互聯網技術整合健康照護設備，打造智慧養老方案。

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▲友達,友達頤康,葉俊正,台灣醫療科技展。（圖／友達提供）▲友達,友達頤康,葉俊正,台灣醫療科技展。（圖／友達提供）

▲友達頤康行動護理機（左）、智慧床墊（右）。（圖／友達提供）

友達頤康這次展出的三大產品線，包括「健康促進」的行動護理機和智慧健身設備、「智慧生活」的生活照顧機、「遠程監護」的智慧床墊、智慧精準定位，目前在兩岸的客群都先鎖定養老機構，並在對岸搶進高端養老度假村市場。

葉俊正表示，行動護理機主要是結合平板，整合體溫、血氧、血糖、血壓等4種藍牙量測設備到護理推車上面，做到個人專屬照護計畫、生命徵象即時量測，還可以將資料上傳到雲端保存，並累積成資料分析報表，規劃長期照護方案，並在今年下半年賣出70~80台到中國大陸市場。

▲友達,友達頤康,總經理葉俊正,台灣醫療科技展。（圖／記者姚惠茹攝）

▲友達頤康總經理葉俊正解說自家產品。（圖／記者姚惠茹攝）

葉俊正指出，智慧健身設備則是適老化的健身設備，主打功能性肌群訓練方式，進行全身運動，總計8款的健身設備，透過8分鐘運動評估，自動生成個人化運動處方；以運動健康智慧管理系統，將運動數據與生理健康指標進行完整的健康管理PDCA，目前已導入養老機構，未來規劃洽談健身房。

葉俊正進一步指出，生活照顧機是長者專用的平板電腦，可以遠端監控智慧家電，具備可視對講、智慧門鎖、安防監控等功能，還內建行事曆、健康管理、用藥提醒等功能，並提供健康商城、線上課程、互聯網視頻等服務，豐富長輩多元生活的同時，還可以增加機構的收益。

▲友達,友達頤康,葉俊正,台灣醫療科技展。（圖／友達提供）

▲友達頤康展示智慧精準定位技術。（圖／記者姚惠茹攝）

葉俊正說明，智慧床墊則是透過即時監護呼吸、心跳、體動、睡眠等狀態，實現無接觸的遠端照護，讓醫護人員或是家屬可以根據長者在床的實時生命徵象、記錄在床、離床的次數與時間統計、睡眠品質分析，做到異常報警、智慧點名、離床通報，還可幫助機構減低巡房負擔。

葉俊正補充，智慧精準定位則是運用最新的UWB（Ultra Wide Band）定位技術，精度可達0.3米以下，在長輩緊急求救時精準掌握所在位置，並可設定電子圍欄、智慧點名及熱點分析等功能，做到工作效率分析、住民軌跡記錄，目前已經與上海綠地和合肥中鐵合作，導入進高端養老度假村。

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