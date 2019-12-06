台商注意！大陸運用科技網路　數位資訊查稅如虎添翼

▲資誠聯合會計師事務所舉辦移轉訂價研討會。（圖／資誠提供）

記者吳靜君／台北報導

資誠聯合會計師事務所兩岸稅務服務合夥會計師段士良今（6）日表示，中國大陸因為電子支付普及，且政府積極運用科技及網路管理，相較於其他國家，大陸具備更有利環境的利用數位資訊進行稅收徵管，透過物流、商流與金流都會被記錄情形下，對於數位資訊查稅更如虎添翼，台商不可輕忽。

段士良是在資誠聯合會計師事務所主辦、中華產業國際租稅學會舉辦的移轉訂價研討會演講時，做以上表示。他指出，大家都知道，現在中國大陸買東西已經很少用現金支付，而是改用微信支付，不僅金流會被記錄外，物流也會被勾稽，簡單來說，像是我們在大陸訂個外賣，隨時可以在網路上查到，現在外賣送到哪裡。

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「一旦物流、金流以及商流都被記錄，(稅負)想賴也賴不掉」這也是中國大陸積極進行高科技對人民的管理之外，也可以用這些紀錄進行稅收的徵管，只是看當地的政府要查還是不要查而已。

此外，近期大陸推動《長三角區區域一體化發展規劃綱要》，大陸國家稅務總局發布長江三角區域稅收工作一體化措施，推出稅務風險預警提醒，建立統一的風險監控指標，完善跨省市的稅務資訊共享，提醒在長三角區域內有多家關聯企業的台商，需要注意集團價值鏈分析定位及利潤配置情況。

雖然中國大陸想要培植高新技術企業，給予優惠的稅率，但是大陸百餘家企業已經被取消高新資質。段士良提醒，高新技術企業在集團價值鏈中意味著配置較高的利潤率，一旦被取消高新資質，除了被追繳稅務優惠外，如轉讓定價政策及交易模式無法立即調整，不僅增加集團轉讓定價風險，也拉升有效稅率，提醒台商斟酌自身情況、評估潛在稅務風險。