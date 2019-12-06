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台塑四寶今公布11月營收　年減逾2成、創3年新低

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▲▼台塑四寶今（6）日舉行11月業績說會。（圖／記者余弦妙攝）

▲台塑四寶今（6）日舉行11月業績說會。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台塑四寶今（6）日舉行11月業績說會，合計四大公司11月營收1,101億元，較去年同期大幅衰退22.1%，也比10月再下滑2.3%。其中因中國新產能開出與美中貿易戰衝擊，台化與台塑化皆創下今年單月營收新低。

台塑公司董事長林建男表示，台塑11月營收為163.20億元，年減11.9%，也較10月微減1.6%；美中雙方自10月11日宣布達成第一階段貿易協議，截至目前尚未簽署，下游客戶保守觀望，需求減少，加上中國十一長假後，石化原料廠家庫存增加，且亞洲同業歲修結束，市場供應充足，導致石化產品價格均下挫，跌幅約3%至7%。

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另外，11月台塑美國新建高密度聚乙烯（HDPE）廠順利開出新增銷售量約1.5萬噸，新增營收約3.1億元。

南亞董事長吳嘉昭表示，11月營收為235.39億元，年減7.2%，為四寶年減幅度最小，月減2.7%；主要是德州乙二醇（EG）廠去年10月至11月因南卡纖維廠自用需求而減少外售，今年11月則是外售量相對增加，且增加交運越南台灣興業公司，推升EG整體銷售量增加。

此外，雖受到原料丙二酚（BPA）、玻纖絲、銅價格下跌影響；但受惠於5G相關需求發展（基地台、網通設備、手機用板等），帶動電路板及各類電子材料產品銷售量增加，營收成長。

台塑石化總經理曹明表示，11月營收為463.06億元，年減27.7%，月減10.3%，同樣面臨銷量與價格同步走跌衝擊，11月煉油總銷量為1379萬桶，比去年同期的1743萬桶減少，同時，油品平均售價每桶少6.1美元；而在烯烴產品狀況相同，今年11月銷售量較去年同期少9.5萬桶、平均價格下跌每噸97美元。

台化副董事長洪福源表示，11月營收為239.35億元，年減28.7%，減幅為台塑四寶最高，月減3.8%，不過最主要仍是受到美中貿易紛爭不確定因素及大陸新產能投產，產品供應充足影響市場觀望，石化、塑料及纖維產品價格皆低於去年。價格與銷售量面臨雙降影響，今年芳香烴三廠異常，後段對二甲苯（PX）製程僅開一線，PX減少外售及萃餘油等回售台塑化讓營收減少。

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