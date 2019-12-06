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2020年美股投資亮點　三大創新題材有望帶來超額報酬

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▲▼美股,股市,紐約證交所。（圖／路透社）

▲ 富蘭克林團隊看好美股明年表現。（示意圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

全球股債市場不畏諸多雜音影響，有機會以震盪走高格局為2019年劃上句點，展望2020年，富蘭克林坦伯頓基金集團提出觀點看法，強調在不確定年代，投資策略應靈活彈性，以求攻守兼備。

富蘭克林股票團隊副總裁葛蘭．包爾（Grant Bowers）表示，據股票團隊分析，儘管美國經濟擴張周期延續十年，每年仍將以約2至3%的經濟成長增速前進，即使現階段美股攀上歷史新高，基於消費者支出、企業獲利雙雙成長，2020年美股仍有上漲空間

請繼續往下閱讀...

葛蘭．包爾指出，美股行情續行，惟考量景氣擴張周期、美股又頻創新高，風險仍須注意。潛在風險包括美中貿易情勢、通膨及利率走向、美國大選、地緣政治不確定性以及全球經濟增長的可持續性，因此，在市場大漲不易但波動率升溫時，選股及主動管理將左右投資成果。

雖風險仍在，但美股中仍有不少潛力標的，美國企業的淨利潤率或股東權益報酬率仍高於全球股市且獲利能力優異，標普500指數預估本益比也還在合理價位，加以聯準會今年下調利率的決定，皆成為美股的有力支撐。

▲ 富蘭克林股票團隊副總裁葛蘭．包爾（Grant Bowers）。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 富蘭克林股票團隊副總裁葛蘭．包爾（Grant Bowers）。（圖／記者李瑞瑾攝）

富蘭克林坦伯頓美國機會研究團隊建議，美股投資主題豐富，尤其是創新題材，包括金融服務轉型、雲端運算、醫療創新等均是現階段看好的投資主軸，有機會帶來長期的超額報酬

而美國及全球經濟增長最大推動力首推數位轉型，即使經濟周期老化，該主題在未來仍深具投資價值，其優勢在於企業積極投資人工智慧、數據分析等技術以提高生產力，同時這股浪潮也逐漸擴及到零售、媒體產業，運輸、教育、醫療及金融服務產業。

另外，貨幣數位化也對消費行為產生極大影響，連帶使得雲端運算的市場商機大增，預估市場潛力高達1兆美元，包括軟體與服務、網路及半導體等新興科技領域皆是產業數位化轉型的核心商機所在。

醫療設備商、醫療科技公司以及生技製藥公司等在內的醫療產業，一方面受惠科技創新，一方面更因人口結構高齡化刺激，中長期前景看佳。

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