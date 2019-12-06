慧洋7艘新船將入隊　毛利率近五成挹注2020營運表現

▲慧洋海運今（6）日舉行法人說明會，發言人薛亦駿表示，公司明年規劃將交付7艘新船，毛利率估計可達近五成，挹注營運表現可期。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

慧洋海運今（6）日舉行法人說明會，發言人薛亦駿表示，公司明年規劃將交付7艘新船，毛利率估計可達近五成，加上預計將有約40艘船舶進行換約，平均租金漲幅約12%，在新船加入營運及換約成長的帶動下，對於2020年仍保持樂觀看法。

針對散裝航運未來市況，慧洋表示，第四季雖有不利因素使旺季低於預期，然此為短期現象，預期外部因素解除後，運輸需求仍可回到過去水準，慧洋截至11月底，累計合併營收達127.10億元，年增3.99%，累計自結每股稅前盈餘為3.25元。

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薛亦駿指出，第四季由於智利APEC會議取消導致美中穀物採購談判遞延，以及印尼全面限制鎳礦出口與中國冬季限煤令，三大不利因素雖導致散裝航運旺季低於預期，但此為短期現象，待外部因素解除，運輸需求可望回到過去水準。

另外，慧洋因長租船比重較高，使整體市況變化對公司營運衝擊較小。今年全年換約預計平均租金漲幅約4%，而明年則將有約40艘船舶進行換約，平均租金漲幅約12%。船隊佈局則維持汰舊換新策略，慧洋於今年度共交付4艘新船並處分7艘舊船，公司未來將以維持船隊規模在125艘上下，且平均船齡約6年為目標持續努力。

展望後市，航運市場即將要面臨限硫令的挑戰，慧洋明年規劃將交付7艘新船，毛利率估計可達近5成，且其中有兩艘新船將裝配脫硫器，預期可以在租約上取得更有利的條件，公司指出，由於高低硫油價差仍存在著不確定性，未來慧洋仍會在新造船保留加裝脫硫器的空間，對於2020年營運展望仍保持樂觀看法。

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