烈焰3秒沖天！澳洲野火「驚恐一幕」　消防員轉身拔腿逃

▲「樹冠火」讓消防員顧不得消防車立刻逃跑。（圖／翻攝自Facebook／Anthony Albanese）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲新南威爾士州（New South Wales）森林野火蔓延，有超過100座森林大火正在延燒。而雪梨消防員日前在火場拍下令人觸目驚心的景象，原來是出現了「樹冠火」現象，地面的火勢突然之間攀上樹冠，烈焰沖天，猛烈大火在數秒之內朝消防員直撲，嚇得他顧不及一旁的消防車立刻逃離。

影片中可看到，原本火勢都維持在接近地表，結果在消防員轉頭不到3秒的時間，大火突然沿著一排樹木向上竄燒，火舌不斷向外狂噴，景象相當驚人。在場幾位消防員立刻拔腿向後狂奔，完全顧不得一旁的消防車。原來這是「樹冠火」（crown fire）的現象，當地表火遇上較多可燃物，或是枯木、含有較多油脂的松木，就有可能出現野火向上延燒的景象。

CNN報導指出，所幸最後消防員與消防車都平安無事，這也代表著不要輕忽火災警報，若無法確認自己的房屋是否有辦法防止野火，最好的方法就是立刻撤離。

據新南威爾士州農村消防局（NSW Rural Fire Service）指出，截至5日為止，已經發生117起森林野火，其中60起尚未得到控制。當地媒體更以「雪梨被燒得透不過氣」形容大火危機，同時雪梨空氣品質也上升至「危險」等級，這也是雪梨有紀錄以來「持續時間最長、範圍最廣」的一次空汙事件。

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