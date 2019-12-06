廣達林百里：AI能助攻精準醫療　但新商業模式還要10年

▲亞洲醫療科技創新論壇登場，左六起鴻海董事長劉揚偉、生策會副會長楊泮池、廣達董事長林百里。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

亞洲醫療科技創新論壇今（6）日邀請到鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里分享跨界醫療應用，針對生醫產業，林百里坦言自己是門外漢，但是認為AI可以幫助精準醫療快速發展，但還需要10年才能發展出新的商業模式。

林百里表示，對於生醫產業來說自己是個門外漢，而且ICT進入生醫的難度高，因為人命關天，就好像生醫講的是文言文，但科技業講的是白話文，所以兩個產業結合還需要時間，雖然AI的確可以幫助精準醫療快速發展，預期整個精準醫療產業要發展出商業模式還需要10年的時間。

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林百里指出，精準醫療講求大數據，但是醫院提供的數據僅佔25%，其它還需要病人的生活習慣、環境、基因等資料，所以要做到精準醫療必須要整個醫界一起合作，就像醫材不像資通產業有惠普、戴爾等大廠領頭，無論是研發、臨床都要很多時間，所以ICT跨入生醫界還需要時間。

林百里以AI幫助精準醫療為例，提到AI可以偵測的項目已經超過醫生，就像Google曾做照相大數據，原本是要解決糖尿病的問題，結果反而發現心臟問題，從這裡可以看到AI可以協助醫生做影像分析，還有運用在模擬製藥只要不到0.1秒，同樣有助於精準製藥，只是需要以AI訓練AI來進行。

最後林百里談到廣達應用，提到目前還在智慧醫療元年，但是廣達有打造一個AI實驗，用AI來預測疾病風險，只是十分擔憂台灣軟體教育落後，像是現在AI商機爆發需要很多AI人才，台灣卻沒有培養足夠的相關人才可以運用。