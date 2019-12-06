金融創新！凱基銀推「電子訴訟文書服務平台」　提升聲請效率

▲▼凱基銀。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

近年積極推動金融創新的凱基銀行，繼領先同業推出監理沙盒國內第一案的「電信行動身份認證」，近期更協助建立政府e化服務平台。凱基銀董事長魏寶生近日與司法院資訊處長暨法官王金龍會面，將全力支持凱基銀行與司法院合作推動「司法院電子訴訟文書服務平台」，運用數位創新技術優化作業流程，提升銀行競爭力。

公務機關及法院受理來自於各家銀行聲請的民事案件量相當龐大，銀行業者需要花費許多人力到不同機關申請書證以準備資料提交法院，例如需要去戶政機關調閱戶籍謄本，到地政機關調閱土地謄本，或向稅捐機關調閱國稅資料。等到文件齊備，再向各地方的法院遞狀提出訴訟聲請，這些調閱不僅造成銀行作業成本，也同時增加公務機關及地方法院的工作負擔。

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司法院觀察到了這個問題，為提升司法效能推動便民親民措施，在司法院資訊處長王金龍的規劃下，透過數位轉型創新，運用區塊鏈技術、雲端服務及大數據開放平台等前瞻科技，建置「司法院電子訴訟文書服務平台」，凱基銀行則藉由董事長魏寶生深厚的公職經驗、及個金授信管理處主管張焜泰在徵審債管流程自動化的努力，率先掌握機會參與此一新世代的 e化司法平台，協助推動此項創新司法金融服務。

王金龍表示，此一新司法線上平台，主要利用大數據的連結增進訴訟效率，銀行僅須將民事案件的聲請資料，透過數位資料串接的方式直接傳送給法院，即可完成聲請程序。此外，現行需要銀行端自行提供的訴訟書證資料，也將在這個新的電子化平台，透過與戶政、地政、國稅等各公務機關的金融服務元件 （API） 即時串聯，就可取得，免去了銀行親自調閱的麻煩。

司法院明年將更進一步利用區塊鍊技術推動「債權憑證電子化」，取代現行法院債權憑證以紙本核發的方式，將為銀行省下不少保管債權憑證的倉儲費用，這些進步的數位改革，除提升司法人員的訴訟效率，也提供金融機構更方便的訴訟服務，預期未來系統正式啟用後，凱基銀行的法務流程將可因為數位化，省下相當的作業成本，並縮短訴訟時程。