日本美魔女大賽52歲美女奪冠　穿泳衣燦笑超自信走T台

▲第10屆美魔女大賽冠軍出爐，第三階段為洋裝選拔。（圖／翻攝自《美ST》雜誌）

實習記者謝汶穎／綜合報導

日本「國民美魔女」大賽由美妝月刊《美ST》舉辦，從2010年開始已經邁入第10屆，今年的冠軍由已經52歲的坂村薰拿下，她表示，「想通過這個挑戰，繼續變得更加美麗。」國民美魔女大賽的參賽者都是35歲以上，且除了顏值外，也會參考個人的自信和魅力程度，不論結過婚、甚至離過婚的女性都可以參加。

根據日刊《SPA》報導，「國民美魔女」大賽每年都會選出35歲以上，兼具個人魅力的成熟女性。《美ST》的主編康子（Yasuko Kirino）表示，這場競賽看的不只是外觀，還有隨著年齡增長，每個人在經歷困難和糟糕的時間中，慢慢磨練成「美麗」的樣子。

這屆的冠軍由52歲的坂村薰得下，她獲得了壓倒性的票數，在台上展現出自信且成熟的模樣。她表示，在這個年記還要站在台上比賽，不是一件簡單的事，「以後也會繼續為了變得美麗而努力，不愧對我自己的名字。」她也曾經參與第1屆的國民美魔女大賽，經過10年歷練後，重新站回這個舞台。

39歲的川端步（Ayumu Kawabata）是這屆最年輕的參賽者，並獲得第2名的成績。她是一位單親媽媽，獨自撫養已經17歲的女兒長大，「我想成為不讓女兒羞愧的人，也會繼續前進，成為內心堅強的女人。」

第10屆國民美魔女大賽共分為三階段，第一階段為個人「魅力值」，第二階段則是挑戰泳衣，每個參賽者都必須穿著黑色泳衣進場，最後一階段是洋裝競賽，這個階段會從決賽選手中挑出冠軍。

「國民美魔女」大賽不管是婦女、媽媽、結過婚、離過婚或是再婚，都有資格參加這場比賽，希望鼓勵這些人就算在長大後，不要以家庭、工作和年齡為藉口，放棄讓自己繼續挑戰的機會，僅管一定有所侷限，但也要讓自身充滿魅力。