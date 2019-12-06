宏達電11月營收5.5億元　月減16.12%

▲宏達電新店總部。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（2498）今（6）日公布11月營收5.5億元，月減16.12%，年減62.68%；累計今年前11個月合併營收94.1億元，年減57.98%。

宏達電表示，美國黑色星期五感恩節消費旺季在11月下旬起跑，宏達電趁勢在美推出史上優惠價，針對各式VIVE硬體系統設備及VIVEPORT Infinity會員資格等商品，推出最高300美元折扣優惠，台灣地區則在12月推出另一波年末優惠方案，預期將吸引更多人體驗VR。

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智慧型手機方面，全新HTC Desire 19s在11月在台上市，並與Binance（幣安）在11月12日宣布合作推出全球第一款支援Binance Chain（幣安鏈）的聯名加密智慧手機「EXODUS 1-Binance版」，並即將在官網開放以加密貨幣購買。

宏達電同時宣布旗下VIVELAND團隊取得位於美國紐約的ARVI所開發設計的VR密室逃脫遊戲 《拆解核危機》（Mission Sigma）及後續VR密室逃脫遊戲作品的獨家代理權，最多可6人連線遊戲，並已在台北三創生活園區的VIVELAND樂園及高雄大魯閣草衙道的KOSMOSPOT X VIVELAND全上線。