台指期開高走低　分析師：量能不足、行情偏多震盪

▲台指期12月6日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期台指期今（6）日開盤上漲47點，來到11,645點，不過盤中一度拉回到11,580點，終場以11,612點作收，上漲14點，與現貨相較，正價差2.36點。展望後市，萬寶投顧執行長王榮旭分析，今天的盤勢會在盤中拉回主要還是受到中美貿易戰的關係，投資人追價意願不高，目前的行情都會是偏多震盪。

王榮旭指出，最近的期指與現貨連的非常近，甚至大部分的時間都出現正價差，如果從期指的價差變化來看的話，目前行情的確是偏多震盪，但最近又面臨年底，外資對於台股現貨買賣超是比較收手的，但觀察10月以來外資淨多單已經大幅增加，目前已增加了1萬4千多口，量來看是不少，外資會買期貨不買現貨，主要就是因為這個月外資有很多連假，應該是想做多頭避險。

請繼續往下閱讀...

對於今天的盤勢，王榮旭表示，盤中會拉回主要還是受到中美貿易戰的關係，所以投資人追價意願不高，且今天又正逢週五，大多數投資人都不會想要抱著股票過周末，因此成交量也不大，也不到1千1百億，這樣的量能是非常低的。指數不太有機會出現大漲或大跌。

王榮旭也說，目前中美貿易戰還未明朗，雖然有消息指出會在15號簽訂，外資是否會順勢把指數拉高，做期貨多單獲利了結，這個可能性也不能排除，如果未來是這樣發展的話，指數拉回的空間就有限。

至於下周是否有機會往上攻，王榮旭則表示，下周還是偏向樂觀，如果交易量有到達1千3百億的話就有機會可以往上攻。

