搶攻再生醫療商機　三顧攜手日商成立「日生細胞公司」

▲前排左起為北醫再生醫療中心執行長黃彥華、日本學者高橋政代；前排右起義大院長杜元坤、日本CellSeed橋本社長、台灣細胞醫療學會理事長陳耀昌。（圖／三顧提供）

記者姚惠茹／台北報導

三顧（3224）今（6）日宣布，繼技轉日本CellSeed公司食道癌、膝蓋軟骨細胞層片之後，雙方為拓展細胞層片的全球運用，共同出資成立「日生細胞生技股份有限公司」，日後研發出來的人體細胞層片技術，將由日生細胞公司所擁有，並可專利授權商轉。

日生細胞公司第一個研發項目，將先與國內唯一橫跨骨科、神經外科以及整形外科的義大院長杜元坤合作開發神經層片的臨床應用，藉由院長獨創的杜式刀法及對神經修復的獨到技術，結合三顧的神經細胞層片，搭配臂神經叢或脊椎損傷的精密血管、神經修復術，可望提升癱瘓病人復原機率。

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三顧表示，未來神經層片的開發，初期將著重於應用在周邊神經系統的神經層片開發，可治療的適應症涵蓋橈關節症候群、中風偏癱等，市場潛力龐大，長期目標則放在應用於中樞神經系統的神經層片開發，以治療脊椎損傷等症狀，而三顧目前已有完整層片製造技術，將來可承接日生細胞公司委託的層片製造業務。

日生細胞公司的董事長將由前中央研究院副院長王惠鈞院士擔任，他在2017年獲頒總統科學獎，秉持「不跟隨潮流，更創造潮流」的研究精神，游刃於跨領域的生物科學研究，在生化科技、農業、醫學、能源研究等領域貢獻所長，為台灣培育出許多國內外生化與生技領域的優秀研究人才。

日生細胞為加強研發團隊的技術能量與國際先進技術接軌，特別聘請日本以研究iPS細胞治療黃斑部病變享譽全球的學者高橋政代博士，她被Nature選為科學界全球最具影響力前10人，還有台灣首次進行骨髓移植且為目前台灣細胞醫療學會理事長的陳耀昌教授，以及目前擔任臺北醫學大學技術長兼任北醫細胞治療與再生醫學研究中心執行長的黃彥華教授擔任科學諮議會（Science Advisory Board）委員，負責監督並提供建言給研發團隊，突顯日生細胞的強勁團隊陣容。