女舞者性感擺臀！停下秒被暴怒醉男「舉槍轟臉」驚悚畫面曝

▲印度北方邦（Uttar Pradesh）一名女舞者在婚宴現場表演，停下舞姿，竟被醉男開槍射臉。（圖／翻攝Twitter@AdityaRajKaul）

記者吳美依／綜合外電報導

印度北方邦（Uttar Pradesh）於1日發生一起驚悚案件，一名女舞者與搭檔來到婚宴上表演，在台上隨節奏擺臀舞動，炒熱現場氣氛，但音樂被關掉以後，就先停下了動作，竟因此遭到不滿的酒醉男賓客開槍射殺，她臉部中彈，目前情況依然非常危急。

根據影片，2名女舞者站在台上，隨節奏擺動身體，曼妙舞姿炒熱現場氣氛，但是，當音樂突然被關掉，她們就停下了舞姿。此時，喝醉男大吼「開槍！」，另外一名男子高聲回應「兄弟，你應該要開槍！」身穿橘紅色衣裳的女舞者下一秒就遭到槍擊，痛苦地彎腰摀著臉龐，現場也陷入一片混亂。

根據印度《新德里電視台》（NDTV）、《公共先驅報》（Herald Publicist）報導，村長帕提（Sudhir Singh Patel）的女兒結婚，賓客們開心欣賞表演，其中一名家族成員喝醉，竟開槍射殺無辜女舞者。據了解，傷患被緊急送往坎普爾（Kanpur）的醫院治療，目前情況依然非常危急。

根據奇特拉科奧特（Chitrakoot）警方，新郎的舅舅米特什（Mithilesh）、阿基列什（Akhilesh）也在槍擊中受傷，新郎的叔叔普拉塔普（Ram Pratap）已針對一名男子提出通報。警官米塔爾（Ankit Mittal）說，「我們正在試圖逮捕被告，盡全力將罪犯繩之以法。」

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