想當蜘蛛人！？他被蜘蛛咬傷硬撐不就醫　3天後痛苦身亡

▲男子因為被蜘蛛咬傷,導致身亡。(圖/示意圖,與本新聞無關/Shutterstock)

記者李振慧/綜合報導

巴西近來連續發生2起民眾被蜘蛛咬傷後,因為沒有及時獲得醫療照顧而身亡的事件,其中一名48歲男子在床上被蜘蛛咬傷後,因為覺得「看醫生不Man」,便拖著不肯去就醫,結果3天後情況急速惡化,最後不治身亡。

漫威知名角色彼得帕克(Peter Parker)因為被蜘蛛咬到,搖身一變成為具有特殊能力的蜘蛛人,不過現實生活中若是被蜘蛛咬到,可就要當心了。英國《每日郵報》報導,居住在巴拉那州帕圖布蘭庫(Pato Branco)的48歲男子馬爾基奧羅(Luciano Marchioro),3日睡覺時被一隻藏在床中的棕色遁蛛(Brown spider)咬傷,然而他覺得自己是「硬漢」,所以硬撐著不肯就醫,3天後小腿嚴重腫脹才終於就醫。

馬爾基奧羅自從被咬傷後,出現無法排便、小腿腫脹等嚴重情況,雖然就醫後立即住進加護病房,然而為時已晚,不久便離開人世。而住在坎皮納斯(Campinas)的39歲女子托潘(Ana Paula Topan),上月6日也被同一品種蜘蛛咬傷,也是4天後出現緊急情況才就醫,然而情況已經嚴重到服用藥物也無效,最後死於極度痛苦中。

托潘的家屬決定出面警告大眾,千萬不要輕忽被蜘蛛咬到的風險,「任何人被可疑蜘蛛咬到後,第一時間都應該立刻直奔急診,千萬不要冒險等待結果」。馬爾基奧羅的家人也傷心表示,「他試圖保持堅強,讓自己很Man,但這是錯誤的做法,如果你們的家人遇到類似情況,不要讓他們有任何藉口拖延,逼他們立刻去就醫。」

Two Brazilians are killed by spider bites as grieving family reveal one victim was ‘too macho’ to go to hospital https://t.co/rkUAuYGnRm