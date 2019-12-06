連2天出包「照明彈掉農田」　沖繩政府氣炸：嚴正抗議駐日美軍

▲駐日美軍連連出包。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

沖繩縣金武星町5日發現類似照明彈的物品，不料6日上午又找到2枚類似照明彈的東西。對此，駐日美軍回報，確定是訓練中使用的照明彈。沖繩縣不滿駐日美軍連連出包，決定向日本政府提出強烈抗議。

綜合日媒報導，5日下午4時許，與美軍訓練場「漢森基地」相鄰的金武星町伊藝地區農田中，找到了一個長10公分左右、像照明彈的筒狀物品。

駐日的美國海軍陸戰隊6日上午通報沖繩防衛局，「確定是訓練中使用的60公厘迫擊砲照明燈，目前正在調查原因，為保地區安全，需要採取一些必要措施」。

不過，美軍才剛通報完，隨後馬上又在附近的水田中，找到了不同於上次、卻也是類似照明彈的東西，且這次還有2枚。

雖然「漢森基地」確實是美軍日常訓練射擊的訓練場，且美軍早在先前就通報，將從11月2日起進行為期6天的實彈射擊訓練。但美軍連連出包，讓沖繩縣政府相當不滿，「若真的是美軍的東西，我們將嚴正抗議」，會在近期向美軍及日本政府提出抗議。

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