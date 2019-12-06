連2天出包「照明彈掉農田」　沖繩政府氣炸：嚴正抗議駐日美軍

▲駐日美軍連連出包。（圖／路透）
記者林瑩真／編譯
沖繩縣金武星町5日發現類似照明彈的物品，不料6日上午又找到2枚類似照明彈的東西。對此，駐日美軍回報，確定是訓練中使用的照明彈。沖繩縣不滿駐日美軍連連出包，決定向日本政府提出強烈抗議。
綜合日媒報導，5日下午4時許，與美軍訓練場「漢森基地」相鄰的金武星町伊藝地區農田中，找到了一個長10公分左右、像照明彈的筒狀物品。
米軍「落下物は訓練に使用の照明弾」沖縄防衛局に伝える— ＮＨＫ生活・防災 (@nhk_seikatsu) December 6, 2019
沖縄県金武町で見つかった照明弾のようなもの。近くではよく似たものがさらに２つ見つかっていて沖縄県はアメリカ軍や日本政府に強く抗議することにしています。
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駐日的美國海軍陸戰隊6日上午通報沖繩防衛局，「確定是訓練中使用的60公厘迫擊砲照明燈，目前正在調查原因，為保地區安全，需要採取一些必要措施」。
不過，美軍才剛通報完，隨後馬上又在附近的水田中，找到了不同於上次、卻也是類似照明彈的東西，且這次還有2枚。
雖然「漢森基地」確實是美軍日常訓練射擊的訓練場，且美軍早在先前就通報，將從11月2日起進行為期6天的實彈射擊訓練。但美軍連連出包，讓沖繩縣政府相當不滿，「若真的是美軍的東西，我們將嚴正抗議」，會在近期向美軍及日本政府提出抗議。