全球最大市值公司將誕生！沙烏地阿美石油IPO籌資7808億元　超越阿里巴巴紀錄

▲沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德·本·薩爾曼。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

根據金融時報報導，沙烏地阿美公司（Saudi Aramco）在首次公開募股中籌集了創紀錄的256億美元（約7808億新台幣），超越了2014年阿里巴巴在紐約股市掛牌上市的250億美元紀錄。

根據報導，沙烏地阿美石油公司IPO承銷價為每股32里亞爾（約8.53美元），出售1.5%的在外流通股票或約30億股，總籌資規模256億美元。沙烏地阿美石油表示，這次的IPO案，超額認購幾乎到達4.7倍。

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不過，最後的釋股規模和籌資金額，似乎和沙國王儲薩爾曼（Mhammed bin Salman）當初的計畫相差很多。前幾年，沙國已經宣布，將出售沙烏地阿美石油公司5%的股票，來籌資1000億美元，雖然還不到此一規模，但還是超越了阿里巴巴在紐約上市時創下的250億美元紀錄。

路透社報導，沙烏地阿拉伯在維也納與OPEC其他成員國以及俄羅斯週四開會，達成協議，每天減少原油供應50萬桶。參與該協議的國家石油產量佔全球的40%以上，增加後的的減產規模將達到每天170萬桶，佔全球供應量的1.7%。

市場解讀，此事預計會推升油價走高，也有助支撐沙烏地阿美石油公司的股價。

沙烏地阿美石油公司的市值估計將達1.7兆美元，掛牌後將超過全球最大市值的蘋果公司1.2兆美元，以及微軟的1.144兆美元，成為最新出爐的全球市值王。

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