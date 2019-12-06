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「超載移民船」狂塞180人西非外海翻覆！　UN：至少62死

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▲西班牙加那利群島（Canary Island）警方與88名來自西非的移民。（圖／達志影像／美聯社）

▲一艘難民船於茅利塔尼亞外海翻覆，船上人員大多來自甘比亞。圖為西班牙加那利群島（Canary Island）警方與88名來自西非的移民。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

非洲國家茅利塔尼亞（Mauritania）外海5日傳出一起意外，一艘擠滿180人的超載移民船在海上漂流好幾天以後，不幸翻覆沉沒，造成至少62人死亡，其中也包括婦女和小孩，83人成功游到岸上獲救，但仍有數十人失蹤。據了解，這艘船11月27日從甘比亞（Gambia）出發，準備前往西班牙加那利群島（Canary Island）。

根據《衛報》，茅利塔尼亞憲兵隊5日發現，一艘船在外海翻覆沉沒，83人成功游上岸，其中10人被送往當地醫院接受緊急醫療，北部城市努瓦迪布（Nouadhibou）政府也全力協助安置倖存者。聯合國（UN）證實，至少62人死亡，其中也包括婦孺。內政部長默佐格（Mohamed Salem Ould Merzoug）說，當時多達180人擠在船上，大多來自甘比亞，年紀介於20歲至30歲。

▲移民船從甘比亞出發，在茅利塔尼亞外海翻覆。（圖／翻攝Google Map）

▲移民船從甘比亞出發，在茅利塔尼亞外海翻覆。（圖／翻攝Google Map）

根據倖存者說法，船隻11月27日從甘比亞出發，準備前往西班牙加那利群島，想要停靠茅利塔尼亞補充物資，燃料卻中途就用完了，大家因此被困在海上好幾天，直到意外發生。《半島電視台》報導，這一條從西非通往歐洲的路線，曾是移民尋找新生活的主要通道，但自從西班牙2000年中期加強巡邏，試圖穿越的船隻減少許多，這次意外也是此後最嚴重的災難之一。

國際移民組織（IOM）的道爾（Leonard Doyle）指出，這艘船本身就不適合航行，也太過擁擠，「這真的說明了走私販子的無情，他們賺了錢，就消失在荒野之中。這就是問題所在，人們正在被剝削，而他們只是尋求更好的生活。」

▲大約1000名移民在利比亞海軍行動中獲救，他們主要來自奈及利亞、甘比亞、厄利垂亞等國家。（圖／達志影像／美聯社）

▲移民船翻覆造成至少62人死亡，數十人仍失蹤。圖為來自奈及利亞、甘比亞、厄利垂亞等國家的移民，在利比亞海軍行動中獲救。（圖／達志影像／美聯社）

道爾提到，倖存者很有可能被遣返母國，組織同仁將協助確認移民從哪裡來，協助以「最有尊嚴」的方式回去，「我們可以想像，他們深受創傷……對於踏上這一條路線的人而言，沒有任何快樂的解決方法。一旦發生類似這樣的事情，他們最終會回到原點，唯一的贏家就是人口走私販子。」

據了解，非洲西部是整塊大陸上經濟成長最快速的地方，年輕人口也快速成長，但當地不一定擁有足夠的工作機會。此外，甘比亞前總統賈梅（Yahya Jammeh）執政22年期間，嚴重影響國家經濟，許多年輕人都想要出走，尋找新生活。根據國際移民組織數據，2014年至2018年期間，超過3.5萬名甘比亞移民抵達歐洲。

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