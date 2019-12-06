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綠色乖乖台積電也愛用　三地開發入主乖乖公司

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▲依據經濟部商業司商工登記公示資訊，這家逾五十年的老牌食品公司乖乖已由三地開發負責人鍾嘉村入主。（圖／翻攝自經濟部商業司）

▲依據經濟部商業司商工登記公示資訊，這家逾五十年的老牌食品公司乖乖已由三地開發負責人鍾嘉村入主。（圖／翻攝自經濟部商業司）

記者林淑慧／台北報導

近年與台積電合作推出聯名包的乖乖公司，勾起不少人的童年回憶，依據經濟部商業司商工登記公示資訊，這家逾五十年的老牌食品公司已經易主，由三地開發負責人鍾嘉村入主，目標將乖乖賣進大陸及東南亞市場。

依據經濟部資訊顯示，乖乖公司於今年10月8日變更登記公司代表人為鍾嘉村，公司資本額為1.95億元。而經營房地產、客運業的三地開發跨足食品業、入主乖乖的消息，也引發市場高度關注。

請繼續往下閱讀...

乖乖的產品以餅乾、玉米膨化零食為主，並非生活必需品，近年來綠色包裝的乖乖，因為與台積電合作推出聯名包，包裝上寫出「機台乖乖不出包」，大受市場好評，拍賣價甚至喊到一包500元，也掀起搶購熱潮。

為使品牌年輕化，乖乖推出造句包，隨後又與台積電合作聯名包。在南台大地震後，台積電訂購5000包綠色乖乖，包裝上寫出「機台乖乖不出包」，並打出「FAB14A 222K限定」送給廠內員工，讓乖乖與高科技業的機台連結，藉由創造話題打響品牌知名度。

再如桃園機場捷運通車，機捷公司也訂購6萬包綠色乖乖，包裝上打出「乖乖搭捷運、省時又快捷」，以限時限量方式，在入口票匣處贈送給乘客，同樣引發話題及網拍效應。

乖乖公司員工指出，由於台積電聯名包的乖乖數量非常少，且有高度話題性，曾有人將這包綠色乖乖拿到網路上拍賣，單包拍賣價上看500元，證明當時的行銷策略頗具成效。

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