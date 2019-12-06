11家國銀海外聯貸案驚傳踩雷　金管會緊盯持續監控51億元總曝險

▲11家國銀海外聯貸驚傳踩雷，金管會未來將持續監控。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

大陸上海國儲聯貸4億美元案，傳出超過2個月沒有還款，其中有11家我方銀行參貸，初估總曝險金額達新台幣51億元，外界關注是否潛藏呆帳風險。金管會銀行局今（6）日表示，未來將會持續監控，並要求銀行進行授信業務時，要做好風險控管。

國銀海外聯貸驚傳踩雷，據了解有11家銀行參貸，包含民營銀行、公股銀行，初估國銀曝險金額為新台幣51億元，金管會銀行局副局長黃光熙表示，銀行對於自身的授信狀況都有掌握，若有符合通報要件，必須向金管會通報，未來也會持續監控。

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按照「銀行資產評估損失準備提列及逾期放款催收款呆帳處理辦法」第7條規定，銀行貸款的款項，借款人積欠本金或利息超過清償期3個月，或雖未超過3個月，但銀行已向主、從債務人訴追或處分擔保品的放款。

至於這筆聯貸已有2個月沒有還款，黃光熙指出，若逾期3個月未還款，銀行必須按規定打入逾放，因此將會密切觀察後續情況。

另據金管會最新公布統計，國銀前10月稅前盈餘達3,149.8億元，較去年同期成長7.4%，今年金融業獲利可望超越去年的3,342億元，再度改寫歷史新高紀錄。不過，如今有國銀海外聯貸驚傳踩雷，獲利表現仍得觀察後續狀況。