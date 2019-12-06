金融科技創新！P2B市場規模估可成長5倍　遠銀推出企業募資平台

▲遠銀與兩家新創合作推出兩大金融首例 。（圖／遠銀提供）

記者吳靜君／台北報導

遠東銀行Bankee社群銀行與兩家新創合作，推出兩大金融首例，包涵與好好投資「共同基金交換平台」，及台灣聯合金融科技公司「BZNK企業募資平台」，其中看好P2B市場，與台灣聯合金融科技合作的BZNK企業募資平台，為BZNK供完整債權金流解決方案。

遠銀Bankee社群銀行攜新創，展示2個嵌入式創新金融服務，如遠銀Bankee與好好投資的監理沙盒實驗案，是以區塊鏈為基礎的點對點社群交易模式，降低申購與贖回的交易時間及手續費，此合作為全球首例，重新定義了基金交易模式。

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另一攜手新創合作案，是與台灣聯合金融科技公司共同推出的新一代應收帳款（債權）群募模式「BZNK企業募資平台」，此次攜手遠銀Bankee為BZNK提供完整債權金流解決方案，開拓P2B業者新市場，預計市場規模至少可成長5倍。

遠銀Bankee與新創公司的兩大合作首例，為Bankee開放性金融平台開先河，持續擴大深化與各新創、跨業合作。遠銀數位金融事業群副總經理戴松志表示。Bankee社群銀行以開放性金融平台（BaaP）為設計核心，提供企業金流與創新商模介接，通過各項嵌入式金融模式，持續以開放平台態度與更多金融科技業者、新創團隊協力，創建Bankee「金融百貨」，全力完善金融服務網絡，打造全新獨具一格的數位銀行。

