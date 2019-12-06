　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

金融科技創新！P2B市場規模估可成長5倍　遠銀推出企業募資平台

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼遠銀與兩家新創合作，推出兩大金融首例 。（圖／遠銀提供）

▲遠銀與兩家新創合作推出兩大金融首例 。（圖／遠銀提供）

記者吳靜君／台北報導

遠東銀行Bankee社群銀行與兩家新創合作，推出兩大金融首例，包涵與好好投資「共同基金交換平台」，及台灣聯合金融科技公司「BZNK企業募資平台」，其中看好P2B市場，與台灣聯合金融科技合作的BZNK企業募資平台，為BZNK供完整債權金流解決方案。

遠銀Bankee社群銀行攜新創，展示2個嵌入式創新金融服務，如遠銀Bankee與好好投資的監理沙盒實驗案，是以區塊鏈為基礎的點對點社群交易模式，降低申購與贖回的交易時間及手續費，此合作為全球首例，重新定義了基金交易模式。

請繼續往下閱讀...

另一攜手新創合作案，是與台灣聯合金融科技公司共同推出的新一代應收帳款（債權）群募模式「BZNK企業募資平台」，此次攜手遠銀Bankee為BZNK提供完整債權金流解決方案，開拓P2B業者新市場，預計市場規模至少可成長5倍。

遠銀Bankee與新創公司的兩大合作首例，為Bankee開放性金融平台開先河，持續擴大深化與各新創、跨業合作。遠銀數位金融事業群副總經理戴松志表示。Bankee社群銀行以開放性金融平台（BaaP）為設計核心，提供企業金流與創新商模介接，通過各項嵌入式金融模式，持續以開放平台態度與更多金融科技業者、新創團隊協力，創建Bankee「金融百貨」，全力完善金融服務網絡，打造全新獨具一格的數位銀行。

ET快訊
2020新iPhone五款設計曝光！最低價1.2萬　外觀、功
謝和弦呼麻後「痛罵老婆逼分手」！Keanna愛了7年罹憂鬱症
「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備
雨天濕鞋子一脫「腳底冒蜂窩洞蒸蛋」　醫揭病因給解方
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

安太歲添香油悠遊卡也能「嗶」　凱基銀攜嘉邑城隍廟導入行動支付服務

2019台北金融科技展　集保e存摺、基富通好享退有亮點

台積電再創歷史天價　開高一度衝上316元

金融科技創新！P2B市場規模估可成長5倍　遠銀推出企業募資平台

鴻海秀H2U平台、光子治療系統　董座劉揚偉：未來五年發展重心在「智慧健康」

最低工資法何時送進立院？　勞長許銘春今日給出答案

再生能源躉購費率出爐　經部：力拚年底完成審定作業

高通技術發布會驚見寶可夢開發商Ninatic　要一起開發AR眼鏡

永慶提供透明成交行情　看得到門牌才是真實價登錄！

太「心苦」！　人力銀行：高達9成上班族動過離職念頭

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

爸爸駕堆高機「你先下車」後翻覆　7歲兒一旁全程目睹父慘被壓死

大鈔沒得找！外送員勸「可退餐」 　女客整碗麻油雞甩他...還抓下體

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

楊丞琳「人生第一次」李榮浩家過年　負責把菜吃光「他媽媽人很好！」

六月一早神情哀戚現身靈堂　依偎李易悼念13年好友高以翔

2019台北金融科技展　集保e存摺、基富通好享退有亮點

台積電再創歷史天價　開高一度衝上316元

金融科技創新！P2B市場規模估可成長5倍　遠銀推出企業募資平台

鴻海秀H2U平台、光子治療系統　董座劉揚偉：未來五年發展重心在「智慧健康」

最低工資法何時送進立院？　勞長許銘春今日給出答案

再生能源躉購費率出爐　經部：力拚年底完成審定作業

高通技術發布會驚見寶可夢開發商Ninatic　要一起開發AR眼鏡

永慶提供透明成交行情　看得到門牌才是真實價登錄！

太「心苦」！　人力銀行：高達9成上班族動過離職念頭

高通為5G筆電添中階入門級成員　台廠扮演重要角色

影／合歡山莊下雪！中午1℃天細雪+冰霰　追雪民眾都瘋狂了

2019台北金融科技展　集保e存摺、基富通好享退有亮點

邀寵物狂歡聖誕　南紡購物中心毛孩主題活動登場

「浙江衛視代表」現身高以翔靈堂　致意9分鐘快閃離開

「出事前2天一起話家常」　明道現身高以翔靈堂致意

1900萬賓利台灣5配額全賣光！Continental GT Number 9致敬傳奇

不忍了！王淺秋轉發言重砲手　4小時2度開嗆高雄綠議員131字

台積電再創歷史天價　開高一度衝上316元

中職／結束19年生涯不用再自主訓練　彭政閔坦言：不習慣

韓國瑜競總三階段人事調整　全面啟動反黑韓大作戰

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

財經熱門新聞

領過退休金再工作的勞工要注意！　雇主應幫提撥6%勞退金

捶心肝！日圓創一個月來新高　換新台幣5萬少吃三碗拉麵

百大集團出爐！鴻海營收冠軍　台積電最會賺

高雄銀擬推退休員工優利定存　遭獨董們反對而撤案！

高通投入5G全球上萬名工程師參與

中美晶轉投資台特化獲台積電供應商獎

漢翔強攻智慧製造發威　航太A Team齊聚搶攻國際千億訂單

超商取消刷卡付款　金管會緊急開會確認「服務不中斷」

英鎊匯價升破41元創逾半年新高　換新台幣5萬損失3200元

韓元匯價創7年多以來新低　換5萬多一張樂天世界門票

和潤申購大紅包近十萬！　中籤者開心「中了! 這個年好過了」

英鎊匯價創近半年來新高　換新台幣5萬損失超過3千元

高通5G旗艦晶片Snapdragon 865有四大亮點　

台版餘額寶放寬！電支帳戶可買所有台幣基金

更多熱門

相關新聞

東森華南攜手SuperBank、iParking打造「金融科技整合平台」

東森華南攜手SuperBank、iParking打造「金融科技整合平台」

東森保代與華南產險合作推出「東森華南寵物險」獨家專案，以7大保障特色備受寵物飼主討論，自推出以來賣出至少500張保單。為了延續銷售熱度，東森與華南再攜手金融管家SuperBank、嘟嘟房轉投資的俥酷（iParking），「四方合作」打造線上線下的金融科技整合平台，以寵物保險為啟始點，計畫未來延伸至其他的金融產業商品，協助民眾找到適合自己的金融需求與保障。

即時理賠付款！　星展銀攜手安聯壽導入API

即時理賠付款！　星展銀攜手安聯壽導入API

金融科技隱藏資安風險　證交所研擬區塊鏈技術抵禦

金融科技隱藏資安風險　證交所研擬區塊鏈技術抵禦

年輕人不知支票不愛現金　辜仲立有感

年輕人不知支票不愛現金　辜仲立有感

螞蟻金服　繼續蟬聯百大金融科技之首

螞蟻金服　繼續蟬聯百大金融科技之首

關鍵字：

遠銀金融科技企業籌資平台

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大義滅親！謝和弦老婆含淚檢舉吸毒

前一天帶美眉「開房過夜」…謝和弦吸毒遭老婆檢舉

謝和弦「帶妹開房」女主角疑是直播主

在不瘋狂7黑暗內幕！年收6000萬只給月薪6K

辜莞允被控偷拍「鮪魚」　裸露照神秘消失

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

快訊／謝和弦帶妹開房過夜又吸毒　3萬元交保！

扣嫂婚前告白謝和弦：我相信你會好起來！今目睹老公呼麻

利菁「心流血了嗎」大飛認：我沒有心了！

快訊／謝和弦持有大麻被捕！

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

謝和弦持毒被逮　送上警車畫面曝光

Wanna One有1人因作假票數入選！

吃早餐連2次吃到毛！新北女氣炸PO網

周杰倫遭小巨蛋打槍爆氣怒譙阿信也按讚！

更多

最夯影音

更多
三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士
林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面