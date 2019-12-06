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鴻海秀H2U平台、光子治療系統　董座劉揚偉：未來五年發展重心在「智慧健康」

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▲鴻海秀H2U平台、光子治療系統　董座劉揚偉：未來五年發展重心在「智慧醫療」。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為鴻海董事長劉揚偉、生策會副會長楊泮池、廣達董事長林百里。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（6）日代替創辦人郭台銘參與2019亞洲醫療科技創新論壇，談到台灣ICT產業跨界智慧醫療具有優勢，鴻海已經做好準備，包括小量醫用晶片、光子治療系統、H2U健康銀行及H2U LiFE網絡平台等，並強調「智慧健康」是鴻海未來五年的發展重心。

原本這場論壇是由鴻海創辦人郭台銘發表演說，但由於接到白宮邀請，而改成董事長劉揚偉出席，不過郭台銘也預錄影片表示，今年11月有重要的化學變化，台灣ICT產業為生醫產業掛上引擎，現在就是醫療結合科技最好的時間點，共同努力創造下一個台灣兆元產業。

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▲鴻海秀H2U平台、光子治療系統　董座劉揚偉：未來五年發展重心在「智慧醫療」。（圖／記者姚惠茹攝）

▲2019亞洲醫療科技創新論壇登場。（圖／記者姚惠茹攝）

劉揚偉首次揭露，今年5月當創辦人郭台銘決定交出鴻海董事長大位時，曾說未來會專注在國家級的大事上面，屬於鴻海的發展則交給他負責，並提到自己會盡全力把鴻海做好，而他看到的機會就在大健康醫療產業上面，作為鴻海未來五年的發展重點。

劉揚偉引述數據表示，全球智慧醫療到2025年的市場規模有20兆美元左右，並細分成4個項目，其中數位健康以29%佔比最高，預估產值到2025年會有5兆美元，而醫療產業的特性非常適合台灣科技業，因此鴻海透過ICT優勢已經做好準備，尤其是行動醫療和數位健康這兩大塊。

劉揚偉表示，鴻海在醫療照護已經跟台大合作癌醫中心，今年開始正式運營，目標成為東南亞最好的癌症醫療及研究中心，目前開放500個病床，並和健康相關單位合作H2U健康銀行及H2U LiFE網絡平台，讓民眾可以在手機上就輕鬆查看自己的健康數據，並藉此和醫生討論。

▲鴻海秀H2U平台、光子治療系統　董座劉揚偉：未來五年發展重心在「智慧醫療」。（圖／記者姚惠茹攝）

▲鴻海董事長劉揚偉、生策會副會長楊泮池、廣達董事長林百里共同在亞洲醫療科技創新論壇分享跨界應用。（圖／記者姚惠茹攝）

劉揚偉指出，鴻海從AI影像到健康照護產品都有成果，其中全世界只有三台的光子治療系統「Zap」就是鴻海子公司負責製造，這次全球第一個用光子做頸部、頭部癌症的非侵入式治療儀器，還有已經通過美國FDA的穿戴裝置，已經用在美國50家醫院的臨床試驗，主要是無線血壓量測裝置。

劉揚偉進一步指出，這些今年鴻海旗下M次集團都有在醫療科技展中展示，還有將8K影像用在醫院手術的應用，讓醫生在開刀的時候可以看得更清楚，並特別引用唐朝名醫孫思邈的話，強調「上醫醫未病之病、中醫醫欲病之病、下醫醫已病之病」，精準醫療就可以做到預防之道。

最後劉揚偉提到，工業4.0或是所謂的工業互聯網的興起，就是要解決少量多樣客製化的問題，這個問題也是整個工業互聯網要解決的議題，因此鴻海也開放自己的8吋晶圓廠，小量的做一些醫用晶片生產，希望為生技產業提供解決方案。 

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