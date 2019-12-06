性侵焚燒女獸醫還想逃！　4男重返現場「奪警槍狂射」全遭擊斃

▲印度女獸醫遭到4男性侵。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度海得拉巴市（Hyderabad）上週一起性侵案燃起全國怒火，4名男子輪流性侵一名年輕女獸醫，事後還被放火活活燒死，數千人上街要求當局判處嫌犯死刑。最新消息指出，警方今（6）日凌晨3時許帶著4名男嫌來到犯罪現場，試圖重建案件發生的詳細先後順序，但被告卻突然攻擊在場員警，成功奪槍後就朝著警方射擊，但在員警反擊的過程中，4名被告全數被擊斃。

▲此案引發印度國人的怒火。（圖／路透）

綜合NDTV、印度斯坦時報、BBC等外媒報導，在一行人回到當初犯案現場的同時，其中一名被告向其他人打暗號，似乎是想要趁機逃跑。

警方稱，當時被告們伸手搶下手槍後，朝著警方開槍、攻擊，在場員警立刻反擊，雙方交火，「（被告）在這場槍戰中喪命，搶奪員警武器，但最終被擊斃」，事後也緊急叫了救護車，但在醫療團隊趕到現場之前，被告們接連喪命，2名警察受傷。目前當地警察委員會一名官員已證實這項消息。

▲警方11月30日用警車載著4名被告出警局。（圖／路透）

這件燃起全印度國民怒火的案件就發生在11月27日，該名女獸醫晚間6時騎著腳踏車出門看醫生，不久以後打電話給家人，告知輪胎破掉了，4名貨車司機熱心幫忙，沒想到卻是慘遭狼爪，隔天被發現陳屍於通往邦加羅爾（Bengaluru）的高速公路之下。警方研判，她生前遭遇性侵，遺體被焚燒。

▲民眾走上街頭抗議。（圖／路透）

政府已公布4名被告姓名，分別是26歲的阿里（Mohammad Ali，又名Mohammad Arif）、20歲的施華（Jollu Shiva）、20歲的庫瑪（Jollu Naveen Kumar）及20歲的克沙福祿（Chintakunta Chenna Keshavulu）。當地警方在11月29日抓到4名被告，法院則在12月4日批准拘留被告7天；警方5日接手拘留作業後，展開馬拉松式問話，但卻在重返犯罪現場時發生4人全數喪命的突發事件。

「（被告喪命）的事情是完全可以避免的」，BBC引述退休員警辛格（Prakash Singh）的說法提到，當警察帶著被拘留的被告上法庭或是重返犯罪現場時，必須格外謹慎，應該執行適度搜查並上銬。但他也提到，這是否屬於「法外殺人」事件仍言之過早。

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