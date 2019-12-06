再生能源躉購費率出爐　經部：力拚年底完成審定作業

▲經濟部今（6）日預告明年度再生能源躉購費率，規劃在本月12日召開聽證會，聽取各界意見後，目標在年底前公告正式費率。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

經濟部今（6）日預告明年度再生能源躉購費率，太陽光電躉購費率介於新臺幣每度3.9408元至5.7788元，相較108年度降幅介於0.34至2.44%；官員表示，規劃在12日召開聽證會，聽取各界意見後，目標在年底前公告正式費率。

依據經濟部預告「中華民國109年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」草案，陽光電1-20kW級距躉購費率，為鼓勵家戶屋頂設置太陽光電，經第2次會審定會討論後，躉購費率由每度5.7983元調降至每度5.7788元，降幅為各級距最小；另生質能、廢棄物及小水力發電躉購費率微幅調漲1%至4%不等，將持續鼓勵再生能源多元發展。

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能源局官員指出，針對109年度躉購費率獎勵機制部分，除延續108年度各項加成獎勵機制外，新增太陽光電風雨球場獎勵加成、原住民地區與偏遠地區之獎勵加成、延長大型太陽光電完工費率適用時點至18個月等，期使再生能源設置加速普及。

經濟部表示，下周四（12日）將召開「109年度再生能源電能躉購費率及其計算公式草案聽證會」，除於臺北舉辦風力發電及其他再生能源場次之聽證會，針對太陽光電場次則移至臺南舉辦，以利業者就近參與，歡迎社會各界參與並提供寶貴意見，後續將召開第3次審定會針對各界意見予以討論，並預計於年底前完成審定作業，以利再生能源業者及早進行投資規劃。

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