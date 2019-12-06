高通技術發布會驚見寶可夢開發商Ninatic　要一起開發AR眼鏡

▲高通技術發布會驚見寶可夢開發商。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／美國夏威夷報導

美國晶片龍頭高通技術峰會進入第三天，今（6）日發布全球首顆5G擴增實境晶片Snapdragon XR時，驚見紅遍全球的擴增實境遊戲寶可夢（PokémonGo）的軟體開發廠商Ninatic，其技術總監Phil Keslin更在發表尾聲時上台發言，表示雙方進行合作製作擴增實境眼鏡，預計產品明（2020）年上市，成為此發表會的彩蛋。

不同以往，高通端出5G擴增實境晶片Snapdragon XR時，邀請了一系列的企業夥伴，並透露雙方的合作關係及合作產品，包括從車禍理賠產險轉型的科技保險公司mitchell、日本電信公司KDDI、德國電信公司T-Mobile等，與企業跨足的態度相當積極。

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高通全球產品副總裁Don McGuire表示，為了更快驅動擴增實境（AR）的消費市場，已經與Ninatic合作多年了，這回也是同樣目的，未來與Ninatic先從硬體上合作。

擴大擴增實境市場有三個步驟，首先是與硬體廠商從室內、室外做出參考設計規範，第二則是與開發商和研究追蹤軟體的廠商合作，第三，就是帶動整個生態系。

Don McGuire表示，未來除了在硬體上的合作，還有軟體及運算等區塊可以進一步合作。

▼Ninatic技術總監Phil Keslin。（圖／記者周康玉攝）