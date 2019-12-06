30萬顆咖啡豆銀皮製成車頭燈燈罩　福特跨界合作麥當勞拼永續環保

▲福特合作麥當勞，推咖啡殼碎屑製的車燈燈罩。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

福特（Ford）汽車今年找來麥當勞一起合作，因為民眾對環境汙染以及碳排放議題越來越關注，希望將不需要的咖啡豆外殼製成汽車零件，以便減少對環境的破壞。其實從2011年開始，福特就使用大豆製環保泡棉製作成坐墊，也使用小麥、椰子或其他植物廢料，來達到環境的永續發展。

根據CNN報導，福特希望可以將咖啡豆烘焙時，未能和豆子剝離的一層「銀皮」回收起來，製成汽車前照燈的塑膠外殼，福特可持續性材料高階技術領導米維爾斯基（Debbie Miewelski）表示，福特傳統車頭燈是使用塑膠和滑石粉製作，改成使用咖啡銀皮後，具有更高的持續性，而滑石粉則是不可再生的礦物質。

▲咖啡豆「銀皮」經過蒐集，可以製成車燈燈罩，達到可持續性。（圖／達志示意圖）

米維爾斯基也說，咖啡平時的使用很廣泛，所以這樣等於浪費許多的材料，還不如整合起來做使用。福特其實從2011年開始，就一直在嘗試用有機材料製作零件，除了使用大豆泡棉製成的坐墊，也有使用小麥、椰子、番茄和其他植物廢料，來達到環境的永續。

一個車頭燈大約需要30萬顆咖啡豆碎屑去製作，而福特和麥當勞的合作，成為可持續性發展一個很好的案例。麥當勞也希望能將可再生材料納入產品當中，也在嘗試推出更環保的咖啡杯，在幾年前福特提出合作邀約後，讓它們又多了一項讓咖啡更環保的方式。

麥當勞可持續性發展總監奧爾森（Ian Olson）表示，通常他們的合作都是在食品行業之間，而這樣跨界合作，可以讓麥當勞帶來更大且更有利的影響，「這是現在我們認為有所幫助的想法上，實際做出的第一步。」