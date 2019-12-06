LEXUS遭小綿羊擦撞卻包成重傷被控誣告　醫師無罪確定





▲林姓醫師開休旅車遭小綿羊擦撞卻包紮成重傷，遭控誣告，終獲無罪確定。此為示意圖。（圖／翻攝自pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

醫師林義龍2013年底報警，指稱他開著凌志（LEXUS）休旅車外出時，被騎小綿羊機車的鍾姓騎士擦撞，害他多處受傷，鍾男卻肇事逃逸。但檢警調查後，認為醫師故意將自己包紮成傷重的樣子，其實根本沒啥受傷，因此依照誣告罪將醫師起訴。醫師多次遭判有罪，但最高法院6日採信更二審見解，判決無罪確定。

判決指出，林男供稱2013年12月9日上午8時許，開著價值2百萬凌志（LEXUS）RX330休旅車，行經新北市中和區中山路二段與永和路交岔路口時，停等紅燈時，騎著小綿羊機車的鍾男擦撞他的車身左後方，他嚇到重踩煞車，導致身體撞擊方向盤與車前板，造成頸部和左手拇指、右手手腕挫傷，鍾男沒停車察看，就從車身左方離開，還好他記下鍾男車號，因此報警指稱鍾男肇事逃逸。

員警看鍾男全身多處都以繃帶包紮，但卻行動自如，事有蹊蹺，因此將全案移請檢方偵辦。檢方傳喚鍾男到案後，鍾男承認擦撞林男的車子，但受損輕微，不可能害林男受傷全身包紮。另外檢方也勘驗林男的行車記錄器，認為擦撞時畫面僅「輕微抖動」，沒有重踩煞車的跡象，最後檢方決定將鍾男涉及的過失傷害罪做出不起訴處分，但卻以誣告罪，起訴林男。

法院審理時，林男雖極力喊冤，強調確實受傷，還有協助包紮的醫師可以作證，但法院仍認定他有罪。一審判刑6月，二審也判刑6月、但宣告緩刑3年，到了更一審又改判6月、不得緩刑。林男也一度遭檢方通知到案執行，但卻沒有到案，遭發布通緝，甚至還因此被捕。

全案到了高院更二審，改認定罪證不足，改判無罪，案經上訴最高法院，最高法院6日駁回上訴確定。總計本起誣告案件，纏訟6年，林義龍醫師終於獲判無罪確定。