永慶提供透明成交行情　看得到門牌才是真實價登錄！

▲永慶新推出「實價登錄3.0」品牌廣告，全台永慶不動產門店也跟進提供「透明房價一覽表」，將成交行情揭露至門牌。



圖、文／永慶房產集團提供

「看得到門牌，才是真實價登錄！」永慶新推出「實價登錄3.0」品牌廣告，同時宣布繼永慶房屋所有門市提供「誠實房價報告書」供民眾上店索取後，全台永慶不動產門店也跟進提供「透明房價一覽表」，將成交行情揭露至門牌。

不僅如此，永慶房仲網和永慶快搜APP也設有「實價登錄3.0」專區，讓民眾隨時上網就能免費查詢，彌補現行實價登錄以30號為區間，民眾往往只能「猜」，無法清楚掌握成交行情，做出適當決策的遺憾。

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實價登錄3.0帶動上店客戶增加三成

永慶房屋在8月份率先推出「實價登錄3.0」後，獲得各界的肯定，根據內部統計，上店客戶增加三成，尋求估價服務的客戶也增加超過兩成，每周平均送出近萬份的「實價登錄3.0-誠實房價報告書」。

▲永慶快搜app與永慶房仲網推出「實價登錄3.0」專區，全面提供全台揭露至門牌的成交行情，消費者線上就能查詢。



實價登錄3.0網路專區 板橋區查詢量為雙北第一

全台查詢量最高依序為：新北市、高雄市、台北市

永慶房仲網與永慶快搜APP中的「實價登錄3.0」專區，推出不到一周，網站流量已成長逼近2成。其中，雙北查詢量最高的區域，是板橋、新莊、內湖、中和與林口，比較近三個月的「買賣移轉棟數」，板橋、內湖、中和皆是雙北交易熱區，而新莊與林口則是推案量大；而橫跨板橋、新莊、中和、新店的「新北環狀線」12月底即將通車，推測也是這幾區查詢熱烈的原因之一。全台線上查詢量最高的縣市則為新北市，再來是高雄市、台北市。

▲同一條巷弄，也可能因屋齡、房型…等條件不同出現價差，成交行情揭露至門牌，民眾才能精準掌握資訊。

透明成交資訊有助消費者決策，平穩房價安定社會

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，成交行情揭露至門牌，不僅讓買賣雙方對價格的認知更趨一致，縮短雙方來回評估的時間，更能抑制不肖房仲同業刻意提供片段、模糊、甚至是造假的實價登錄資訊，誤導消費者做出錯誤判斷，導致權益受損。

陳賜傑協理舉例，近期就有客戶同時委託永慶與其他同業，帶看同一社區的房屋，因該社區房型眾多，雖是同一社區，但房價價差甚大！由於同業提供的實價登錄資訊，以30號為區間，資訊不夠精準，當客戶看到永慶提供「實價登錄3.0」的行情資訊揭露到門牌，就能掌握該筆成交屬於哪一種房型與樓層，讓客戶有更清楚清準的行情參考資訊，很快就能做出決策。

儘管是同一條巷弄，不同大樓都可能因屋齡、建材、樓層、房型、採光、座向等條件，造成房價不同，陳賜傑協理進一步指出：只看以30號為區間的實價登錄行情，消費者並不容易判斷，為讓客戶掌握清楚的資訊，永慶率先將所成交的物件行情揭露至門牌，獲得消費者高度肯定，呼籲同業跟進響應，一同為保障消費者權益努力。

讓房仲回歸專業服務 保障消費者權益

資訊透明有助房價平穩發展，而平穩的房價是社會安定的重要因素之一。在孫慶餘董事長的帶領下，永慶再次走在政策之前，率先推出實價登錄3.0，這也是孫慶餘董事長創業三十多年來一貫的堅持：房仲的價值在於回歸誠實的中介者，提供消費者實實在在的資訊與服務；「實價登錄3.0」的推出，再次展現「先誠實，再成交」的理念，提供透明的資訊與服務，為保障消費者權益、捍衛居住正義做出貢獻。

永慶全新廣告網址：https://www.youtube.com/watch?v=YwayjUv1FD0

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