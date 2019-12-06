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太「心苦」！　人力銀行：高達9成上班族動過離職念頭

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▲▼1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖。（圖／記者余弦妙攝）

▲1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

上班族每天除了通勤、環境髒亂之外，還有哪些狀況會讓上班族感受到工作勞苦，以至於無法忍受呢？1111人力銀行做的「上班族心苦工作指數調查」指出，有8成6上班族對工作感到勞苦，勞苦指數47.8分；另外還有高達9成的上班族，因為工作太過勞苦曾萌生離職念頭。

根據1111人力銀行調查，高達8成6的上班族覺得現職工作勞苦，平均的勞苦指數47.8分，其中有43.3%的上班族認為工作非常吃重覺得很勞苦，等於身心都在壓力邊緣，另外有42.5%覺得工作有一點勞苦，認為不算勞苦的只有14.2%。

請繼續往下閱讀...

依從業人員認為勞苦的原因來看，主要的原因包括付出與薪水不成正比(51.5%)、責任重/壓力大(45.4%)、工時過長(27.6%)、工作量大/身兼多職(26.8%)以及奧客文化(18.4%)。

此外，調查發現在勞苦的面向上，4成8的上班族認為自己的工作是既勞心又勞力，還有3成4認為勞心居多，另外1成8覺得付出的勞力較多。

甚至有高達9成的上班族，因為工作太過勞苦曾萌生離職念頭，其中更有將近3成上班族無時無刻都在想著掛冠求去；近6成偶爾會因為工作勞苦出現離職的想法，但詢問上班族，沒有一走了之離開現職的原因，主要有維持收入來源(82.8%)、找不到更好的工作(35.6%)、過渡時期(22.0%)以及騎驢找馬(20.9%)。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，根據主計總處公布「108年人力運用調查報告」，在全台的受雇者中有近300萬的上班族月入不到3萬元，佔全體受雇人數的33%，等於每3位上班族就有1位是低薪族，讓低薪成為百萬上班族最在意的「痛」，值得一提的是，近年來花錢就是老大、稍不滿意就爆料的「奧客文化」越演越烈，動不動就賠罪、補償，也讓各行各業的上班族感到吃不消，成為上班族難以忍受的勞苦項目之一。

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