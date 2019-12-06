「100下鞭刑」22歲男暈倒醒來繼續打　500圍觀鄉民：用力一點！

▲暈倒男子被打完100下鞭刑，才終於送醫。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

印尼一名22歲男子因為婚前性行為違反伊斯蘭律法，被判當眾鞭刑100下，5日公開行刑時，過程中一度因為無法忍受劇痛昏厥，被現場工作人員弄醒後，沒多久又繼續執行，直到100下確實打完才終於送醫治療。

22歲男子因為和一名女子發生婚前性行為，罪名成立的2人被判5日在亞齊(Aceh) 帖木爾地區(Timur district)一座清真寺外公開受刑，對方和他一樣都需要接受鞭刑100下的處罰。男子受刑時因為無法承受劇痛，拼命懇求行刑者不要再繼續下去，不過對方沒有因此手下留情，在場圍觀的500名民眾也激動大喊，「打用力一點！再用力！」雖然被打到昏厥，但弄醒後又繼續執行。

對於男子的處境，圍觀民眾尤努斯(Muhammad Yunus)表示，「這是他們違反法律所要面對的後果」。據了解，當天除了這名22歲男子，因為另一起案件而受刑的女子，同樣也被打到昏倒，人權特赦組織負責人哈米德(Usman Hamid)表示，「不同事件的2個人，在同一天被打到暈倒，希望當局能將此作為警訊，終止殘忍的處罰。」

The man had been found guilty of having sex with a woman who was also sentenced to 100 lashes outside a mosque in Aceh Timur district, along with another man she had relations with https://t.co/hQdndlGGVR — The New Arab (@The_NewArab) December 5, 2019

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