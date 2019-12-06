　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

高通為5G筆電添中階入門級成員　台廠扮演重要角色

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼高通技術峰會，5G筆電添中階入門級成員，台廠扮要角。（圖／記者周康玉攝）

▲高通技術公司產品管理資深總監Miguel Nunes。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／美國夏威夷報導

繼日前美國晶片龍頭廠高通（Qualcomm）發布Snapdragon 8cx後，開啟5G筆電的戰場後，今（6）日推出入門級的Snapdragon 7c運算平台，以及主流級的Snapdragon 8c，為常時連網筆電（always connect PC）家族增添新成員。其中，前者採三星8奈米製程、系統級封裝（SiP），後者採台積電7奈米製程、傳統封裝。

高通技術公司產品管理資深總監Miguel Nunes表示，為了讓5G筆電更快普及，因此推出中階主流級和入門級等家族產品，預估明年在5G筆電市場會出現爆炸性（booming）需求。

請繼續往下閱讀...

高通的Snapdragon 8cx處理器由台積電7奈米FinFET製程技術生產，這回在高通較大宗的主流5G筆電運算平台Snapdragon 8C晶片同樣也是由台積電代工；現場的展示機則是仁寶組裝，處處可見台廠在此波發布占有一席之地。

▼高通中階8C和入門7C 5G筆電展示機為仁寶組裝 。（圖／記者周康玉攝）

▲▼ 高通8C ,7C 筆電展示機為仁寶組裝 。（圖／記者周康玉攝）

Miguel Nunes表示，系統級封裝技術（SiP）仍算很新，會用在入門級的Snapdragon 7C，是因為還沒那麼熟悉，未來對SiP有更進一步了解後，會用在更高端的產品線。

高通行動部門總經理Alex Katouzian 表示，高通把智慧型手機和連線能力導入了桌上型PC，現在回頭打造了PC的輕薄、常時啟動、常時連網、全天電池續航力的消費者體驗。高通掌握的創新、發明與技術能為不同價位顧客提供這份體驗。

▼搭載高通5G筆電晶片的品牌夥伴。（圖／記者周康玉攝）

▲▼高通技術峰會，5G筆電添中階入門級成員，台廠扮要角。（圖／記者周康玉攝）

Snapdragon 7c運算平台為入門級裝置，與同級平台相比可提升系統效能20%，增加電池續航力最高達二倍，透過高通Snapdragon X15 LTE數據機提供極速的連線能力。

此外，高通人工智慧引擎（Qualcomm AI Engine）為 Windows 10 的最新人工智慧加速體驗提供超過每秒五兆次（TOPS）運算表現，這將是入門級PC中的首創。

採用先進的台積電7 奈米製程的Snapdragon 8c，為此運算平台專門設計的整合式 Snapdragon　X24 LTE 數據機，以及搭配高通人工智慧引擎，提供每秒六兆次（TOPS）運算，加速機器學習。

▲▼高通技術峰會，5G筆電添中階入門級成員，台廠扮要角。（圖／記者周康玉攝）

ET快訊
快訊／謝和弦吸毒老婆淚請警方抓人　3萬元交保
快訊／陽明山山體滑坡！百拉卡公路阻斷　雙向無法通行
辜莞允被控偷拍「鮪魚」給男友看　裸露照神秘消失…下場出爐
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

再生能源躉購費率出爐　經部：力拚年底完成審定作業

高通技術發布會驚見寶可夢開發商Ninatic　要一起開發AR眼鏡

永慶提供透明成交行情　看得到門牌才是真實價登錄！

太「心苦」！　人力銀行：高達9成上班族動過離職念頭

高通為5G筆電添中階入門級成員　台廠扮演重要角色

下周油價預測出爐　專家：可望降價三角「加油再等等！」

台商回台投資再添二案　陳建仁：台Q4經濟成長率居四小龍之首

英鎊匯價升破41元！創逾半年新高　換新台幣5萬損失3200元

漢翔強攻智慧製造發威　航太A Team齊聚搶攻國際千億訂單

新台幣開盤貶值0.1分　以30.51元兌1美元開出

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

爸爸駕堆高機「你先下車」後翻覆　7歲兒一旁全程目睹父慘被壓死

大鈔沒得找！外送員勸「可退餐」 　女客整碗麻油雞甩他...還抓下體

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

楊丞琳「人生第一次」李榮浩家過年　負責把菜吃光「他媽媽人很好！」

六月一早神情哀戚現身靈堂　依偎李易悼念13年好友高以翔

再生能源躉購費率出爐　經部：力拚年底完成審定作業

高通技術發布會驚見寶可夢開發商Ninatic　要一起開發AR眼鏡

永慶提供透明成交行情　看得到門牌才是真實價登錄！

太「心苦」！　人力銀行：高達9成上班族動過離職念頭

高通為5G筆電添中階入門級成員　台廠扮演重要角色

下周油價預測出爐　專家：可望降價三角「加油再等等！」

台商回台投資再添二案　陳建仁：台Q4經濟成長率居四小龍之首

英鎊匯價升破41元！創逾半年新高　換新台幣5萬損失3200元

漢翔強攻智慧製造發威　航太A Team齊聚搶攻國際千億訂單

新台幣開盤貶值0.1分　以30.51元兌1美元開出

《路透》：美眾議院最快12/12投票表決「總統彈劾案條款」

「我跟霹靂小組很熟」！凌晨醉駕500萬超跑遭逮　駕駛好友狂盧警

萬華分局才剛搬新駐地　舊駐地旁「起鼓開賭」大搞麻將協會

快訊／謝和弦帶妹開房過夜又吸毒　老婆淚請警方抓人...3萬元交保！

曾和楊蕙如合照？蔡英文：確實沒有私交！我跟很多人合影過

再生能源躉購費率出爐　經部：力拚年底完成審定作業

批大學校長「球員兼裁判」　學生籲校務基金稽核要納學生代表

雨天騎車！濕鞋子一脫「腳底蒸蛋」出爐　他無奈求解...過來人嘆：超臭

黑猩猩大逃亡！動物園內四處翻攪「50人驚恐圍捕」一看...竟是工讀生

Riot攜手多家工作室　打造《英雄聯盟》共同世界觀新作

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

財經熱門新聞

領過退休金再工作的勞工要注意！　雇主應幫提撥6%勞退金

捶心肝！日圓創一個月來新高　換新台幣5萬少吃三碗拉麵

百大集團出爐！鴻海營收冠軍　台積電最會賺

高通投入5G全球上萬名工程師參與

中美晶轉投資台特化獲台積電供應商獎

高雄銀擬推退休員工優利定存　遭獨董們反對而撤案！

漢翔強攻智慧製造發威　航太A Team齊聚搶攻國際千億訂單

超商取消刷卡付款　金管會緊急開會確認「服務不中斷」

韓元匯價創7年多以來新低　換5萬多一張樂天世界門票

高通5G旗艦晶片Snapdragon 865有四大亮點　

英鎊匯價升破41元創逾半年新高　換新台幣5萬損失3200元

和潤申購大紅包近十萬！　中籤者開心「中了! 這個年好過了」

英鎊匯價創近半年來新高　換新台幣5萬損失超過3千元

台版餘額寶放寬！電支帳戶可買所有台幣基金

更多熱門

相關新聞

台股開盤上漲45點　站回11600點關卡

台股開盤上漲45點　站回11600點關卡

川普表示中美談判步入正軌，華爾街觀望第一階段貿易協議能否在本月15之前達成，美股四大指數小幅收漲。台股今（6）日開盤上漲45點、以11,639點開出。

高通推5G擴增實境平台Snapdragon XR2

高通推5G擴增實境平台Snapdragon XR2

高通投入5G全球上萬名工程師參與

高通投入5G全球上萬名工程師參與

高通5G旗艦晶片Snapdragon 865有四大亮點　

高通5G旗艦晶片Snapdragon 865有四大亮點　

大立光、台積電反彈大漲　台股收盤上漲84點收11,594點

大立光、台積電反彈大漲　台股收盤上漲84點收11,594點

關鍵字：

高通台積電仁寶系統級封裝

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大義滅親！謝和弦老婆含淚檢舉吸毒

前一天帶美眉「開房過夜」…謝和弦吸毒遭老婆檢舉

謝和弦「帶妹開房」女主角疑是直播主

在不瘋狂7黑暗內幕！年收6000萬只給月薪6K

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

扣嫂婚前告白謝和弦：我相信你會好起來！今目睹老公呼麻

快訊／謝和弦持有大麻被捕！

利菁「心流血了嗎」大飛認：我沒有心了！

謝和弦持毒被逮　送上警車畫面曝光

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

Wanna One有1人因作假票數入選！

吃早餐連2次吃到毛！新北女氣炸PO網

28歲女腹痛急診…醫傻：雙腿間鑽出嬰孩頭

中部以北急凍10°C　一張圖看一周天氣

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

更多

最夯影音

更多
三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士
林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面