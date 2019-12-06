高通為5G筆電添中階入門級成員　台廠扮演重要角色

▲高通技術公司產品管理資深總監Miguel Nunes。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／美國夏威夷報導

繼日前美國晶片龍頭廠高通（Qualcomm）發布Snapdragon 8cx後，開啟5G筆電的戰場後，今（6）日推出入門級的Snapdragon 7c運算平台，以及主流級的Snapdragon 8c，為常時連網筆電（always connect PC）家族增添新成員。其中，前者採三星8奈米製程、系統級封裝（SiP），後者採台積電7奈米製程、傳統封裝。

高通技術公司產品管理資深總監Miguel Nunes表示，為了讓5G筆電更快普及，因此推出中階主流級和入門級等家族產品，預估明年在5G筆電市場會出現爆炸性（booming）需求。

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高通的Snapdragon 8cx處理器由台積電7奈米FinFET製程技術生產，這回在高通較大宗的主流5G筆電運算平台Snapdragon 8C晶片同樣也是由台積電代工；現場的展示機則是仁寶組裝，處處可見台廠在此波發布占有一席之地。

▼高通中階8C和入門7C 5G筆電展示機為仁寶組裝 。（圖／記者周康玉攝）

Miguel Nunes表示，系統級封裝技術（SiP）仍算很新，會用在入門級的Snapdragon 7C，是因為還沒那麼熟悉，未來對SiP有更進一步了解後，會用在更高端的產品線。

高通行動部門總經理Alex Katouzian 表示，高通把智慧型手機和連線能力導入了桌上型PC，現在回頭打造了PC的輕薄、常時啟動、常時連網、全天電池續航力的消費者體驗。高通掌握的創新、發明與技術能為不同價位顧客提供這份體驗。

▼搭載高通5G筆電晶片的品牌夥伴。（圖／記者周康玉攝）

Snapdragon 7c運算平台為入門級裝置，與同級平台相比可提升系統效能20%，增加電池續航力最高達二倍，透過高通Snapdragon X15 LTE數據機提供極速的連線能力。

此外，高通人工智慧引擎（Qualcomm AI Engine）為 Windows 10 的最新人工智慧加速體驗提供超過每秒五兆次（TOPS）運算表現，這將是入門級PC中的首創。

採用先進的台積電7 奈米製程的Snapdragon 8c，為此運算平台專門設計的整合式 Snapdragon X24 LTE 數據機，以及搭配高通人工智慧引擎，提供每秒六兆次（TOPS）運算，加速機器學習。