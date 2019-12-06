文在寅特別顧問 ：美國撤軍改由中國提供「核保護傘」？　

▲韓國國內對於駐韓美軍增收保護費一事有極大反彈聲浪，美軍目前仍有約2.85萬人駐紥。（圖／達志影像）

實習記者周依儒／綜合報導

南韓國內正因為美國要求增收駐韓美軍的防衛費吵得不可開交，不過始終沒有任何進展，青瓦台國家安全顧問文正仁日前在一場國際會議上表示「中國向韓國提供『核保護傘』的話如何」。不過巧合的是，中國外交部長王毅也在4日抵達仁川機場，展開為期兩天的訪問。

綜合外媒報導，文正仁於4日參加了韓國國立外交院舉辦的國際會議，他突然向中國代表提出，「在朝鮮核武問題一直無法解決的清況下，若是將美軍撤出，改由中國為韓國提供『核保護傘』的話會怎麼樣？」

據悉，韓美雙方在11月中曾就增收保護費一事進行談判，沒有任何結果。月底時，有韓媒透露因為談判不順利，美國正打算從駐韓美軍中撤出一旅的人力（大約7000人），不過目前已經遭到美國國防部長艾斯培否認。

但就算美國可能有撤軍的打算，韓國民調機構Realmeter在22日的調查卻顯示，有將近7成的國民認為，即使美國減少駐韓美軍，他們仍然拒絕接受美國增收保護費的要求。因此許多人都認為文正仁是否因為在這樣的情況下才會拋出「改由中國提供核保護傘」這種問題。

然而，這也並非文正仁第一次提出親中的言論，去年他曾公開直接表示，「個人希望能終結韓美同盟的關係，因為這是一種超級不正常的關係，或許駐韓美軍短期內可以留在朝鮮半島，但就中長期來說沒有必要。」

文正仁被視為南韓總統文在寅外交保安政策中的左右手，同時也是朝鮮問題的專家，曾任韓國《中央日報》社長、延世大學名譽教授等等，他的外交政策一直為「外交平衡」，認為韓國不應該過於依賴或仰仗特定某一個國家。

▲北韓的核武問題讓全世界感到恐慌。（圖／朝中社）

不過美國總統川普3日於倫敦參加北約峰會時表示「不排除對北韓使用武力」。北韓方面則回應，「若美國採取軍事行動時，我們也會以同樣的方式做回應。」但南韓外交部長康京和則表示「朝鮮半島無論如何都不會發生戰爭」，即使北韓製造核彈帶來威脅，但朝鮮半島的問題都應該由外交手段來解決。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

