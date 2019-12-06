台商回台投資再添二案　陳建仁：台Q4經濟成長率居四小龍之首

▲副總統陳建仁表示，台灣積極改善投資環境、調整產業體質已現成效，預估台灣今年第四季的經濟成長率，仍將續居亞洲四小龍之首。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

台商回台投資一波波，帶動國內經濟發展穩定成長，副總統陳建仁表示，台灣積極改善投資環境、調整產業體質已現成效，預估台灣今年第四季的經濟成長率，仍將續居亞洲四小龍之首。

中華民國第42屆、海外華人第28屆創業楷模暨創業相扶獎」頒獎典禮5日登場，今年共有20位得主，包含路易莎咖啡董事長黃銘賢、友威科技董事長李原吉、碩陽電機董事長林明昌等得主，副總統陳建仁應邀出席發表談話。

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中美貿易戰持續延燒，面對全球政經情勢的劇烈轉變，副總統陳建仁表示，台灣加速調整經濟體質、促進產業升級的腳步，在資金、人才、市場及法規等面向，全力協助企業發展，引導台商回台投資、以數位轉型引導產業升級。

經濟部長沈榮津表示，台商回台投資方案的投資總額已突破七千億元，昨日又再通過油壓泵製造大廠全懋精機、封測廠華泰電子都要移回中國大陸產線，在臺灣擴大布局，共投資約新臺幣46億元。

依據經濟部統計，截至目前已有158家台商響應「台商回台投資方案」，總計投資約7,078億元，可望帶來57,801個就業機會，期盼民間與政府攜手合作，再讓台灣經濟繁榮30年。

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