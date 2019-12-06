　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

奪2金才知父過世！印尼武術小將忍淚趕回鄉　獎牌放棺木伴父長眠

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼印尼武術選手東運會奪下2金獻給亡父。（圖／翻攝自Facebook／2019 SEA Games）

▲馬維洛奪下2金獻給亡父。（圖／翻攝自Facebook／2019 SEA Games）

 記者張方瑀／綜合報導

現年21歲的印尼武術小將馬維洛（Marvelo Edgar Xavier），在本屆的「東南亞運動會」（SEA Games）一舉奪下棍術及刀術兩面金牌！但這兩面金牌對他來說卻別有意義，因為馬維洛的父親，在他比賽期間不幸過世。比賽結束後馬維洛立刻飛奔回鄉，將金牌放入父親的棺木中，並表示，「現在爸爸終於戴上我的金牌了。」

 
 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Gold Medals, for Papa

Edgar Xavier Marvelo（@edgarmarvelo）分享的貼文 於 張貼

據東運會官方粉專表示，馬維洛是在比賽結束、拿到金牌之後才知道父親去世的消息，「在獲勝後，他團隊的所有人都流下了眼淚，而不僅僅是喜悅的淚水，還充滿了悲傷。他說，這兩面金牌是獻給他的父親與國家的。」馬維洛完賽後，立刻從菲律賓趕回家，並在Instagram上放上全家的照片，並寫道，「終於見到爸爸，現在爸爸終於戴上我的金牌了。」

每兩年舉辦一次的「東南亞運動會」於11月30日開幕，並在12月11日閉幕，參賽國包含汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、東帝汶與越南。先前受到北冕颱風影響，風浪板賽程取消，鐵人三項項目也提前進行。截至目前，主辦國菲律賓以68金51銀41銅領先，接續為越南36金與印尼34金。

ET快訊
居家擴香瓶「絕不浪費」3用法　可別傻傻等揮發
快訊／藍委外交部抗議受傷送急診室　韓國瑜趕赴台大醫院探視
北捷取消8折票！新優惠「忠誠方案」出爐
王淺秋請辭都沒講！國民黨團總召怒批：不尊重議會
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女舞者性感擺臀！停下秒被暴怒醉男「舉槍轟臉」驚悚畫面曝

文在寅特別顧問 ：美國撤軍改由中國提供「核保護傘」？　

奪2金才知父過世！印尼武術小將忍淚趕回鄉　獎牌放棺木伴父長眠

30萬顆咖啡豆銀皮製成車頭燈燈罩　福特跨界合作麥當勞拼永續環保

連2天出包「照明彈掉農田」　沖繩政府氣炸：嚴正抗議駐日美軍

想當蜘蛛人！？他被蜘蛛咬傷硬撐不就醫　3天後痛苦身亡

珍珠港槍擊「潛艇兵突襲掃射」2死　身分曝光…曾被迫上憤怒管理課

「超載移民船」狂塞180人西非外海翻覆！　UN：至少62死

混濁海浪狂打！渡輪乘客尖叫爆哭　場景如災難片

美澳財團聯手競購造船廠　重返蘇比克灣以抗衡中國

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

大鈔沒得找！外送員勸「可退餐」 　女客整碗麻油雞甩他...還抓下體

楊丞琳「人生第一次」李榮浩家過年　負責把菜吃光「他媽媽人很好！」

爸爸駕堆高機「你先下車」後翻覆　7歲兒一旁全程目睹父慘被壓死

楊晨熙被男友人摸大腿不反抗？　大飛幫女友說話：她有！可能做得不明顯..

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

女舞者性感擺臀！停下秒被暴怒醉男「舉槍轟臉」驚悚畫面曝

文在寅特別顧問 ：美國撤軍改由中國提供「核保護傘」？　

奪2金才知父過世！印尼武術小將忍淚趕回鄉　獎牌放棺木伴父長眠

30萬顆咖啡豆銀皮製成車頭燈燈罩　福特跨界合作麥當勞拼永續環保

連2天出包「照明彈掉農田」　沖繩政府氣炸：嚴正抗議駐日美軍

想當蜘蛛人！？他被蜘蛛咬傷硬撐不就醫　3天後痛苦身亡

珍珠港槍擊「潛艇兵突襲掃射」2死　身分曝光…曾被迫上憤怒管理課

「超載移民船」狂塞180人西非外海翻覆！　UN：至少62死

混濁海浪狂打！渡輪乘客尖叫爆哭　場景如災難片

美澳財團聯手競購造船廠　重返蘇比克灣以抗衡中國

潘恒旭臉書照曝「20年師徒情」　楊蕙如：和師父吃飯94開心！

偉晉突深情告白楊繡惠！　喊話：她讓我得到治癒

柯郭生變？劉宥彤嗆「把高虹安還來」　柯文哲：她敢這樣講？

她淚訴「國父、棒球隊」慘烈犧牲　貼心附上起死回生搶救法

蔡英文答題有讀稿機？　青年論壇PO照澄清：這是計時器！韓國瑜也有

不要被數字目標困住　陳偉殷：落合監督教我的事情

美議員提議「軍艦停靠台灣」　《環時》嗆：共軍機「能掠過台北總統府上空」

Apple釋出iOS 13.3 Beta 4　依然在滅各Bug的火

慧洋7艘新船將入隊　毛利率近五成挹注2020營運表現

全台降溫雨狂下⋯「雨鞋、雨衣」買氣飆！量販狂增4倍、超商10倍跳

國際熱門新聞

性侵女獸醫　4男奪槍射警全遭擊斃

夜店妹慘遭下藥！熱到發狂討抱抱

每月吃一顆　避孕新藥通過實驗

美女獸醫「淪4男床戰玩具」　完事半昏迷慘遭活燒死

牧師把汽油當聖水灑　信徒成焦屍

小妹參加海豚共游　慘遭拖進水底啃大腿

美眾院議長宣布：起草彈劾川普

19歲大眼妹「全裸騎馬」爆紅！

轉頭一下　軍校學員中風猝死

AirPods Pro買回家被阿金咬爛

72歲前環球小姐當嬤　驚豔近照曝光

夜店保鑣酸女孩「胖醜免擔心被硬上」

男100下鞭刑打到暈　鄉民：繼續打！

7歲女童家中遭貓踹！30公尺墜下

更多熱門

相關新聞

巨浪狂打　渡輪乘客尖叫爆哭

巨浪狂打　渡輪乘客尖叫爆哭

一艘從馬來西亞登嘉樓州（Terengganu）準備返回熱浪島（Redang Island）的渡輪，在航行途中遭遇大浪，整艘船劇烈搖晃，彷彿快要解體。從曝光的影片可以看到，混濁的海水不斷打在船艙的窗戶上，艙內的乘客也嚇得大聲尖叫，情況險象環生，彷彿災難電影。

性侵女獸醫　4男奪槍射警全遭擊斃

性侵女獸醫　4男奪槍射警全遭擊斃

男100下鞭刑打到暈　鄉民：繼續打！

男100下鞭刑打到暈　鄉民：繼續打！

大馬首份國防白皮書出爐！南海島嶼主權成重點

大馬首份國防白皮書出爐！南海島嶼主權成重點

16歲嫩妹失蹤　爸媽「跟定位衝進摩鐵」1700全套虧慘

16歲嫩妹失蹤　爸媽「跟定位衝進摩鐵」1700全套虧慘

關鍵字：

東南亞運動會SEA Games印尼武術金牌Marvelo Edgar Xavier東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大義滅親！謝和弦老婆含淚檢舉吸毒

前一天帶美眉「開房過夜」…謝和弦吸毒遭老婆檢舉

謝和弦「帶妹開房」女主角疑是直播主

辜莞允被控偷拍「鮪魚」　裸露照神秘消失

謝和弦呼麻後「痛罵老婆逼分手」！Keanna愛了7年罹憂鬱症

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

謝和弦頂16度寒風「霸氣脫光」 　開嗆：柯文哲沒LP

快訊／謝和弦帶妹開房過夜又吸毒　3萬元交保！

在不瘋狂7黑暗內幕！年收6000萬只給月薪6K

南華高中校長保謝和弦！阿扣笑回婚姻狀況

利菁「心流血了嗎」大飛認：我沒有心了！

冬天日本旅遊這樣穿　秒被當作觀光客

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

扣嫂婚前告白謝和弦：我相信你會好起來！今目睹老公呼麻

性侵女獸醫　4男奪槍射警全遭擊斃

更多

最夯影音

更多
林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」
三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面