陷三角戀！35歲辣媽安排「街頭殊死鬥」　前夫被男友狂砍35刀慘死

▲英國35歲女子阿斯塔安排前夫與男友「殊死鬥」，前夫因此被刺殺35刀身亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

英國倫敦發生一起離奇案件，35歲單親媽媽阿斯塔（Asta Juskauskiene）要求前夫吉爾德魯斯（Giedruis Juskauskas）與現任男友曼圖斯（Mantas Kvedaras）「打一架」解決三角戀爭端。據悉，她事前就知道，情人將會帶著一把刀赴約，卻沒有阻止，仍積極安排會面，最後前夫被刺殺35刀，當場死亡。

This is horrific! 由 Daily Mirror 發佈於 2019年12月5日 星期四

《每日電訊報》4日報導，阿斯塔與前夫育有一女，她離婚不久就認識了25歲的曼圖斯，對方出獄以後直奔倫敦，開始交往。吉爾德魯斯6月17日與前妻情人相約見面，在斯特拉特福（Stratford）一條小巷內發生衝突，他的身體、脖子、胸部等部位被狠狠刺殺35刀，當場身亡。

檢察官戴維斯（Hugh Davies）表示， 42歲的死者與阿斯塔一直保持密切關係，時常到前妻家探望小孩，「他不想要離婚，一直都對女兒提供經濟支援，與被告之間也保持性關係。」他指出，嫌犯曾與朋友討論過這一場會面，「目的就是要讓男人們用暴力解決與她之間的關係，實際上，就是一場現代的『中世紀殊死鬥』。」

▲吉爾德魯斯與前妻的男友見面，卻被刺殺身亡。圖為案發地點。（圖／翻攝 Google map）

戴維斯指出，2名男子顯然是在某種安排之下見面，絕對不是巧遇，因為案發地點不在任何一人住家附近，電話紀錄也顯示2人赴約前多次通話，「所有證據都顯示，這場安排的核心人物就是被告。她是操作與控制這些事件的核心人物。」

戴維斯表示，阿斯塔事前就知道「男友試圖採取嚴重暴力手段，將對前夫造成嚴重傷害，但她仍鼓勵與協助。」根據《福斯新聞》，他指出，「這不是一場情勢升溫的格鬥，而是涉及一把鋒利刀子的謀殺攻擊，死亡是不可避免的結果。」

▲檢察官指出，阿斯塔早就知道男友要帶著武器前往赴約。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

被告友人蘇凱因（Jurgita Sulciene）出庭表示，被告提議前夫與男友在羅姆福德（Romford）的大街上見面，因為那裡毒品氾濫，如果發生什麼事情，很輕易就能夠把衝突原因歸咎於毒品交易，「阿斯塔暗示我，她想要2個男人為她打一架，贏的人就可以留在她身邊。我不知道她所謂的『贏』是什麼意思。」她曾試圖透過臉書警告吉爾德魯斯，沒想到對方仍舊不幸身亡。

《鏡報》報導，阿斯塔在案發以後，將曼圖斯窩藏在家中，趁著警方找上門以前，選擇性刪除訊息，偵訊時也多次撒謊。儘管男友已經承認謀殺，她仍否認共同策畫這起案件，也反駁妨礙司法的指控。據悉，全案仍在審判當中。

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