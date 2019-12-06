電影製片力挺「性侵合法」　狂言：這不嚴重！女性就該配合滿足

▲印度電影製片希爾林前已關閉個人臉書。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

印度性侵案層出不窮，日前才傳出一名女獸醫遭4名男子性侵後，又被放火燒死。豈料印度電影製片人希爾林（Daniel Shravan）卻在臉書表示，政府應該要將「無暴力性侵」合法化，並且要求女性應隨身攜帶保險套與性侵犯合作，「謀殺是不可原諒的，但性侵不是件嚴重的事情。」此言一出引發各界抨擊，希爾林已將貼文刪除，且關閉臉書，本人尚未出面回應。

希爾林認為，雖然謀殺不可原諒，但性侵並不是一件嚴重的事，為了女性安全，政府應該將沒有暴力的性侵合法化，女性甚至應該隨身攜帶保險套，並配合性侵犯，「如果你即將被性侵了，就給對方一個保險套，在他滿足性慾的時候配合他，這樣你就不會受到傷害了。」

Dear @TelanganaDGP here is another misogynist we are reporting who is inciting #ViolenceAgainstWomen on social media. His FB profile is https://t.co/1wRonGYN73 pic.twitter.com/YnPSuDVW7K — WhereAreTheWomen? (@wherearewomen1) December 3, 2019

希爾林表示，更嚴格的性侵法規無法阻止印度的性侵案件，「就像殺死賓拉登也沒有控制恐怖主義一樣，禁止性侵也沒辦法法阻止性侵犯，這個做法非常愚蠢。」他建議，政府應該通過「避免性侵後死亡」的法規，「因為當性慾得到滿足後，男人就不會殺女人了。」希爾林認為，政府的作法是恐嚇性侵犯，但這些人並無法滿足性慾，「女生最好是配合男生進行性行為。」

此言一出立刻引來各方強烈批評，「MeToo India」官方推特表示，「他把性侵塑造成對女性的懲罰，到底該怎麼做才能讓女性感到安全，到底要縱放多少性侵犯才夠？」許多網友也紛紛表示，這樣的言論簡直令人作嘔，「這是什麼病態心理？憑什麼指責受害者？」更有人發起拒看希爾林電影。

根據印度政府數據，2016年成立的「兒童性侵案」高達1萬8862件，平均每天超過50件。根據《德國之聲》報導指出，2017年的性侵案件共有3萬3658件，平均每天有92起，更遑論沒有被發現的案件。

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