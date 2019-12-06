只是轉頭一下　17歲軍校學員「缺血性中風」猝死

Fit and healthy army cadet dies of stroke aged 17 after 'sudden movement of the neck' while making tea https://t.co/K0NyoyC9ch — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) December 5, 2019

記者張方瑀／綜合報導

英國一名年僅17歲的少年在家裡中風猝死，不過他不菸不酒，甚至還是軍校學員。醫生檢查後發現，原來是這名少年在廚房煮茶時，突然「迅速回頭」讓頸部血管撕裂，才會導致缺血性中風。

住在大曼徹斯特（Greater Manchester）地區的利特伍德（Ben Littlewood）今年4月在家中照顧生病妹妹時，準備在廚房煮一壺熱茶，沒想到卻在「迅速轉頭」後突然倒地不起。他的母親薇琪（Vicki Brocklehurst）因為聯絡不到人，趕回家中後才緊急將利特伍德送到醫院，結果醫生也遲遲找不到病因，直到入院第4天醫生才意識到利特伍德可能是中風，但最後利特伍德仍在入院第8天宣告不治。

薇琪表示，利特伍德目前就讀陸軍軍校，預計畢業後正式投入英國陸軍，平常不菸不酒，也沒有不良嗜好，「那天他特意留在家裡照顧生病的妹妹，結果到下午後我就聯繫不上他，我就覺得事情不對勁。」當薇琪請假趕回家，一開門就發現利特伍德躺在廚房的地板上，立刻叫救護車將他送到塔梅塞德醫院（Tameside Hospital）。

放射科醫生柯蒂斯瓦蘭（Shiva Koteeswaran）表示，由於利特伍德的年紀非常輕，所以一開始都是朝腦部出血、腫瘤或是頭部骨折診斷，直到入院第4天才意識到，利特伍德可能是中風。柯蒂斯瓦蘭說，這種案例非常少見，即便在老年人也是，「我已經12年沒有診斷出這種案例了。」最後利特伍德確定是因頸動脈血栓（vertebral artery thrombosis）或缺血性中風而死亡。

神經科醫生道格拉斯（Christopher Douglass）指出，在所有年輕人中風的案例中，血栓是最常出現的原因，靜脈很可能因為姿勢、頭部後傾或轉動而受損，「缺血性中風尤其罕見，更不用說在利特伍德這樣的年紀，他最有可能是因為頸部的突然轉動有關，因為這會讓相關血管剝離。」

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