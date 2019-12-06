才警告美國「聖誕禮物」　最新衛星圖曝：北韓測試「西海衛星發射場」引擎

▲西海衛星發射基地在3月恢復正常狀態。（圖／路透社）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國總統川普日前稱北韓領導人金正恩為「火箭人」，引發北韓不滿，提醒「即將到來的聖誕節禮物會是什麼，全看美國的決心」。如今最新的衛星圖曝光，北韓主要飛彈試驗場「西海衛星發射基地」出現新活動，與北韓對美國的聲明一致。

綜合外媒報導，北韓2018年拆除西海衛星發射基地（Sohae Satellite Launching Station），以此向美國示好。不過今年3月，美國專家指出，西海衛星發射基地又恢復到正常作業狀態。

近來美韓關係緊張，川普在北大西洋公約組織（NATO）高峰會上稱「金正恩喜歡測試火箭武器，所以我叫他火箭人」，引發北韓不滿。北韓外務省副相崔善姬回應若川普持續言論挑釁，那會引發嚴重問題。

北韓外務省美國事務副相李泰成也表示，美韓無核化談判陷入膠著的問題應歸咎於美國，若美國在年底期限前仍不改採正確態度，「即將到來的聖誕節禮物會是什麼，全看美國的決心」。南韓媒體分析，北韓此言恐怕是要發射洲際彈道飛彈（ICBM）及重啟核試。

News: A new satellite image captured by @planetlabs indicates North Korea may be preparing to resume engine tests at Sohae, per @ArmsControlWonk.



Trump touted Kim's pledge to dismantle the site after their Singapore summit but image shows new activity.https://t.co/LtDYihMtBb — Zachary Cohen (@ZcohenCNN) December 5, 2019

如今最新衛星圖曝光，除西海衛星發射基地出現了新的集裝箱，且有活動跡象，不排除是北韓正在恢復引擎測試，為發射飛彈做準備，此舉與北韓對美國的聲明一致。

對此，明德大學蒙特雷國際研究學院東亞無核計畫負責人路易斯（Jeffrey Lewis）表示，雖然引擎測試比發射飛彈較無危險，但「西海衛星發射基地的活動是一項重大進展，朝更具威脅性的武器邁出的一步」。

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