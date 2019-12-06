法全國罷工逾80萬人反「退休金改革」　交通大癱瘓、學校停課

▲法國超過80萬人抗議總統馬克宏提出的退休金改革。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）提出「統一退休金體系」的改革，被批評迫使勞工延後退休，否則只能領取大幅縮水的福利金。超過80萬人5日發起全國大罷工，國內一百多座城市都出現示威活動，90％高速列車（TGV）與火車班次被取消，數百航班停飛，許多學校宣布停課。

▲▼法國超過80萬人走上街頭，抗議退休金改革方案，部分人士與警方發生衝突。（圖／路透）

法國內政部表示，超過80萬名勞工5日走上街頭，在國內一百多座城市抗議，示威者包括大眾運輸業者、警察、老師、律師、醫療人員與機場員工，部分人士與警方發生衝突、破壞公物，巴黎警方目前已逮捕71人，南特（Nantes）、波爾多（Bordeaux）、雷恩（Rennes）等地也傳出暴力事件。

▲法國全國交通大癱瘓，巴黎16條地鐵路線中只剩下5條仍在營運。（圖／路透）

據了解，法國爆發多年以來規模最大的罷工，全國交通癱瘓，大約90％法國高速列車（TGV）與火車被取消

，數百航班停飛，許多學校宣布停課。巴黎16條地鐵路線中只剩下5條仍在營運，艾菲爾鐵塔、凡爾賽宮等許多熱門旅遊景點暫時關閉。

根據《法國新聞廣播電台》，來自圖盧茲（Toulouse）的火車駕駛員羅梅羅（Cyril Romero）提到，「我2001年開始工作時簽了一份契約，允許我在50歲時離開……實際上57.5歲退休才能拿到全額退休金，他們現在卻想要讓我們工作更久。」一名匿名歷史老師向《哈芬登郵報》投書，「對我和許多人而言，退休金改革是一記重擊，我們努力不想要每月失去幾百歐元退休金，尤其在工作超過40年以後。」

▲工會指出，退休金改革將使得數百萬勞工延遲退休，否則就要領取大幅縮水的福利。（圖／路透）



大眾運輸工會表示，罷工將持續到9日。法國總工會（CGT）主張，大約150萬人參與遊行，其中25萬人在巴黎，他們也提到，勞工已封鎖全國8家煉油廠當中的7家，如果罷工持續，可能導致燃料短缺。勞工總聯合會（Force Ouvrière）的格羅理爾（Christian Grolier）表示，「我們要做的是讓經濟停擺，人們都非常想要奮戰。」《衛報》報導，馬克宏辦公室聲明，他正以「冷靜與決心」密切關注事態發展。

▲法國總統馬克宏提出退休金改革，稱將會「更加公平」，卻引爆全國示威。（圖／路透）



BBC報導，馬克宏提出「全面積分退休金體系」，針對勞工進行每日獎勵，再把獎勵積分轉換成退休金，並廢除船員水手、律師、歌劇院勞工等42個職業的「特殊」退休金制度，統一所有相關體系，也會「更加公平」。但工會指出，此舉迫使數百萬公、私部門的勞工延遲退休，必須工作超過法定退休年齡62歲，否則福利金額就會大幅縮水。

法國民意調查研究所（IFOP）最新民調顯示，其實高達76％民眾支持改革，但64%人不相信「親商」的馬克宏政府能夠成功。另外一項民調指出，大眾對於罷工的支持率高達69％，其中18歲至34歲受訪者的支持率最高，黃背心運動的示威者也計畫加入示威行列。但國內退休金額最低的農民團體沒有參與。

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